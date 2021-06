Rechaza el PRI en San Lázaro desaparición de plurinominales

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, se manifestó en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar a los diputados y senadores plurinominales, como parte de la reforma electoral que propondrá al Congreso de la Unión.

Entrevistada en el Senado de la República, la diputada Sauri planteó que se reconfigure el mapa electoral del país para que en lugar de 300 haya solo 200 distritos, con lo que desaparecerían cien diputaciones de mayoría relativa, ya que eliminar a los plurinominales sería atentar contra la pluralidad y la diversidad.

"Movimiento Ciudadano sólo tuvo siete triunfos de mayoría en el estado de Jalisco todos, en ningún otro lado; sin embargo, es una fuerza política real que obtuvo el siete por ciento de la votación nacional. Esto, eliminando los plurinominales, simple y llanamente, dejaría de existir esa representación plural. Por tanto, me parece que si se quiere reducir el número, vamos viendo, en vez de 300 distritos de mayoría, que sean de 200 y que haya 200 diputadas y diputados de representación proporcional, así serían 100 menos, se regresaría al número que tuvo la Cámara de Diputados entre 1979 y 1988", expresó.

Sauri Riancho recordó que ella se opuso de manera "categórica" a la intentona del expresidente Enrique Peña Nieto a eliminar o reducir los escaños y curules plurinominales por no representar ningún beneficio para la democracia y por el contrario, afectar la pluralidad del país.

Por otra parte, la diputada priísta reconoció que mantener al Instituto Nacional Electoral (INE) es muy costoso, pero dijo que esto se debe a que 40 por ciento de su presupuesto se destina a tareas de actualización del Registro Nacional de Electores, por lo que "si queremos reducir el presupuesto del INE de una vez por todas cambiemos para crear un órgano constitucional autónomo, responsable del registro de la población en México, una de cuyas funciones sería tener actualizado el padrón de electores de México".

La presidenta de la Cámara de Diputados reiteró que no hay condiciones para aprobar reformas constitucionales en lo que resta de esta legislatura, ya que solo se tiene contemplada la posibilidad de convocar a extraordinario para el tema del eventual desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta.