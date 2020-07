Rechaza la Corte analizar amparo promovido por Ancira contra aprehensión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de analizar el amparo promovido por Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) contra la orden de aprehensión por el caso de la venta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La defensa de Ancira solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción para resolver si la orden de aprehensión emitida en su contra por lavado de dinero está apegada a Derecho.

Sin embargo, ninguno de los ministros que integran la Primera Sala de la Corte hizo suya la solicitud de la defensa por falta de legitimación.

"Ante la falta de legitimación de la parte solicitante, se sometió a consideración de las ministras y de los ministros integrantes de esta Primera Sala, la solicitud planteada para que este alto tribunal ejerza de oficio la facultad de atracción para conocer del asunto solicitado y ninguno de ellos decidió de oficio hacer suya la referida petición.

"Se desecha la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que formula, toda vez que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo están legitimados para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal colegiado de circuito correspondiente, el fiscal general de la República o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno", indica el acuerdo.

En consecuencia, el expediente será devuelto al Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México para que resuelva en definitiva el amparo de Ancira quien actualmente se encuentra sujeto a proceso de extradición en España.

En el amparo, una juez de Distrito negó la protección federal en noviembre de 2019 por considerar que la orden de aprehensión librada contra Ancira sí reúne los requisitos mínimos para ser válida.

En el caso Agronitrogenados también está involucrado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya quien llegó extraditado desde España el pasado 17 de julio.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido presentado ante un juez federal debido a que fue hospitalizado por anemia y por un problema de esófago.

EL UNIVERSAL informó que por la compraventa irregular de Agronitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) busca citar a declarar a los ex integrantes del Consejo de Administración de Pemex, entre ellos a los ex Secretarios de Hacienda y Energía, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell.