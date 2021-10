Rechaza MC llamado para integrarse a "Sí por México"

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, rechazó la convocatoria de la organización ciudadana Sí por México, encabezada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, para integrarse a la coalición Va por México, que conforman el PAN, el PRI y el PRD, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador Castañeda Hoeflich advirtió que su partido no caerá en el juego de la sucesión presidencial adelantada en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meter al país, por lo que seguirá concentrado en darle buenos resultados a la población desde los gobiernos estatales y municipales, así como en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

"No es tema la sucesión presidencial, los temas que nos interesan son los temas como la construcción de soluciones para los grandes problemas del país", subrayó.

Además, Clemente Castañeda señaló que si algo confirmó el proceso electoral de este año es que alternativas ciudadanas bien articuladas como la de Movimiento Ciudadano, son las que tienen potencial de crecimiento.

En este sentido, apuntó que su partido cuenta con cuadros propios suficientes para encabezar un proyecto presidencial.

"Si nosotros no andamos como andan otros preocupados por su baraja, nosotros estamos concentrados en aportar soluciones al país, en que nuestros gobierno hagan un trabajo excepcional, en que los representantes populares sigan llevando las causas importantes a la tribuna del Senado, de la Cámara de Diputados, en proponer alternativas de solución a los problemas del país y no entrar en el juegos de la sucesión, que es el juegos que le interesa al Presidente y que lamentablemente algunos quieren repetir", sostuvo.

El dirigente nacional de MC mencionó a algunos de los posibles candidatos que podrían competir en las elecciones presidenciales de 2024 para llevar al partido naranja a la Presidencia de la República.

"A nosotros no nos preocupan las barajas, porque hay varias cartas que tiene Movimiento Ciudadano, de hombres y mujeres con trayectoria, con capacidades probadas, que podrían encabezar un proyecto presidencial. Ahí está el caso de Enrique Alfaro, está el caso de Samuel García, de Luis Donaldo Colosio, de Patricia Mercado, de Dante Delgado", destacó.

Sin embargo, Castañeda Hoeflich hizo un llamado a la oposición, incluida la organización Sí por México a no caer en el juego de la sucesión adelantada y de la polarización que trata de imponer el presidente López Obrador.

"Yo lo que les digo de manera muy respetuosa a todos los que le quieren hacer un bien a México, de manera legítima, es que comencemos por entender, creo que ese es el principio, que la polarización a quién beneficia es al régimen; que la estrategia que han impulsado el Presidente de la República y el Gobierno Federal es justamente la de polarizar y la de dividir.

"Hay quienes le han querido comprar ese relato al Presidente de la República y algunos lo han confirmado en los hechos, como es el caso del Sí por México y de todo lo que han articulado para supuestamente hacerle frente", advirtió.

Recordó que Movimiento Ciudadano, desde la elección del 2021, "y no tendríamos por qué cambiar de opinión", ha dicho que lo que México necesita son alternativas y que lo primero que tenemos que hacer es "salirnos de la trampa de la polarización en la que nos quieren meter al Presidente".

El dirigente de MC aclaró que su partido ha tenido y seguirá teniendo pláticas con todas las fuerzas políticas, pero insistió en que caer en la trampa de la polarización es un error táctico y estratégico de cara a la construcción política del 2024.

Afirmó que el presidente López Obrador quiere que se hable de la carrera presidencial y no de los temas importantes del país, como la inseguridad, la desigualdad, la crisis económica o el desabasto de medicinas, es decir, de los problemas importantes que tiene el país "y que han sido incapaces de resolver".

"Y hay quien cae en esta trampa permanentemente. Si nosotros dejamos que la agenda pública la siga dictando el Presidente, nos vamos a equivocar, pero si además lo que hacemos es materializar los sueños del Presidente, que es generar esta polarización permanente y esta polarización en el tema electoral, pues luego no nos estemos quejando de los resultados", subrayó.