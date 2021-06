Rechaza Moreno Cárdenas renuncia por malos resultados en gubernaturas

Luego de que el PRI no obtuvo el triunfo en ninguna de las 15 gubernaturas que estuvieron en disputa en las elecciones del pasado 6 de junio, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, dejó en claro que no renunciará al cargo, ya que entregó resultados positivos, al pasar del 8 al 18 por ciento en las preferencias electorales.

En rueda de prensa, Moreno Cárdenas respondió a voces como la del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que exigen su salida del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y remarcó que cumplirá el mandato de 4 años para el que fue electo.

Dijo que respeta todas las voces y todas las críticas, pero denunció que hay quienes le hacen el juego sucio al gobierno tratando de debilitar a la oposición.

"Tenemos información que desde el gobierno y desde Morena están activando a sus lacayos para atacar a nuestra dirigencia", sostuvo, y advirtió que "quien ataque y quien critique y quien quiera lastimar y dividir a la oposición, le está haciendo el servicio de lacayo y de esquirol al gobierno de Morena".

El dirigente priísta aclaró que él no fue impuesto desde Los Pinos en la pasada administracion, "como le hacían con algunas dirigencias".

Recordó que él ganó la presidencia nacional del PRI en un proceso democrático donde votó la militancia y obtuvo más de un millón 600 mil votos.

"Yo no tengo compromiso con ningún grupo político, mi compromiso es con la militancia. Fui electo 4 años y voy a estar 4 años al frente del PRI porque estamos trabajando siempre por México, por nuestro país y por nuestro partido".

Moreno Cardenas resaltó que cuando llegó al CEN priísta en 2019, el partido tenía 8 por ciento en intención del voto.

"De ese tamaño era el boquete que nos dejaron pasando la elección presidencial, con los resultados más desastrosos en la historia del PRI".

Presumió que el domingo pasado obtuvo el 18 por ciento de la votación nacional, cuadruplicó sus diputados de mayoría relativa, va a tener un 52 por ciento más de legisladores, ganó presidencias municipales y capitales importantes como Hermosillo, Saltillo y Toluca.

"Nos fue muy bien en Nuevo León y Coahuila", remarcó.