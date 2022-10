Rechaza Rosa Icela Rodríguez que militares gobiernen México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- "Militarización es que los militares gobiernen, en el caso de México hay un gobierno civil y los militares también participan en labores en beneficio de la población a través del Plan DNIII", aseveró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Flanqueada por los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda, respondió a los cuestionamientos de la oposición sobre el proceso de militarización en el país y dijo que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil y es el Presidente de la República.

"La militarización como se concibe a nivel internacional pasa por normalizar y socializar el pensamiento bélico, es promover el uso justificado de la violencia del Estado, criminalizar desde un pensamiento de guerra, por eso decimos que en nuestro país no hay tal militarización".

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, dijo "tal vez sí exista una confusión porque la Guardia Nacional nació con el 80 por ciento de sus elementos de formación militar. No se engañó a nadie, ya estaba conformada por militares desde su creación".

Argumentó que la Sedena es un organismo al que puede pertenecer la Guardia Nacional, "los militares obedecen a militares, la única excepción es al Presidente de la República, a él lo reconocen como autoridad, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y es el poder civil electo por todos los mexicanos".

Aseguró que el Ejército Mexicano es un ejército de paz que no persigue, ni criminaliza.