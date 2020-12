Rechazan la normalización de la violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la consigna "Todos somos BAPTISTE Todos somos LUIS", se inició una petición a través de la plataforma Change.org para exigir justicia en el caso del empresario francés, Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio mexicano, Luis Orozco Navidad.

En la petición dirigida al Gobierno de la Ciudad de México, se rechaza el normalizar la inseguridad que se vive en las calles de la capital, así como los asesinatos.

"NO a la ´NORMALIDAD´, NO aceptamos que se haga ´Normal´ la inseguridad en nuestras calles; NO aceptamos que se haga ´Normal´ que asesinen a nuestra gente; NO aceptamos que se haga ´Normal´ el tener que salir con miedo a nuestras calles; NO aceptamos que se haga ´Normal´ el salir de nuestras casas con miedo de si regresaremos con bien", se lee en la solicitud.

Con más de 2 mil 500 firmantes, la demanda reclama un alto a la impunidad y pide al gobierno capitalino, se garantice la seguridad la seguridad para toda la población.

"EXIGIMOS Justicia!; En Memoria de BAPTISTE LORMAND; En Memoria de LUIS OROZCO.

En memoria de los hermanos, padres, primos, tíos, amigos, vecinos, conocidos que han salido de sus hogares y no han regresado por la violencia en nuestras calles. BASTA con la impunidad!, Exigimos SEGURIDAD para todos y respuestas!", concluye.

Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que logró la detención de uno de los implicados en el asesinato del empresario francés y su socio.

Aproximadamente un millar de personas pidió justicia este lunes por el empresario francés Baptiste Lormand, asesinado el sábado en Ciudad de México, con una marcha que paró en el restaurante que administraba y finalizó en la embajada de Francia.

"Tuve contacto, por llamadas telefónicas, con la señora jefa de Gobierno de Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) el sábado y estos días. También intercambié mensajes con la señora Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la ciudad. Ambas me aseguraron que se está haciendo todo para que se haga justicia", explicó al final de la manifestación el embajador francés en México, Jean-Pierre Asvazadourian.