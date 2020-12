Rechazan víctimas de Nochixtlán disculpa de AMLO y anuncian protesta

El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad "19 de Junio" y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron una protesta para el próximo 21 de diciembre en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos ocurridos durante el desalojo del 19 de junio de 2016, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

En conferencia de prensa este jueves, señalaron que la disculpa pública del Presidente por estos hechos no regresará a sus familiares y compañeros asesinados hace cuatro años, en la confrontación que habitantes, simpatizantes e integrantes de la Sección 22 —que se manifestaban contra la reforma educativa del entonces presidente Peña Nieto— contra fuerzas de seguridad pública estatal y federal. A cuatro años y seis meses, dijeron, las víctimas del 19 de junio han enfrentado el olvido, la marginación y la política de oídos sordos de las diferentes instancias de gobierno, mientras que los responsables de la masacre siguen libres.

"En la peor de las ironías pareciera que los premian, figuras como Raúl Ernesto Salcedo Rosales, en aquel entonces del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ahora secretario de Seguridad Pública en Oaxaca, y Miguel Ángel Osorio Chong, quien es actualmente Senador; un manto invisible transexenal parece protegerlos", manifestaron. Para el Comité de Víctimas y la Sección 22 del SNTE, el caso Nochixtlán no es prioridad en la agenda presidencial.

Lo poco que se ha logrado para continuar con la investigación de los hechos en Nochixtlán, sostuvieron, ha sido con base al esfuerzo de las víctimas, manifestaciones, mítines, huelgas de hambre y marchas en las cuales los han acompañado el movimiento magisterial y social, tanto de Oaxaca como del país. "No sólo hemos tenido que luchar para que los responsables sean investigados y castigados, sino también hemos tenido que luchar para ser escuchados por las instancias de procuración y administración de justicia para llevar a juicio a Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Gabino Cué, y a toda la cúpula que orquestó aquella masacre".

Expresaron que ninguna disculpa presidencial sanará las heridas que el propio Estado mexicano provocó aquel 19 de junio de 2016. Puntualizaron que la primera muestra de justicia del gobierno hacia las víctimas debe ser el enjuiciamiento de los responsables materiales, intelectuales y de toda la cadena de mando policiaco y política que orquestaron el operativo. En cuanto a la movilización del 21 de diciembre, dijeron que es parte del inicio de una jornada nacional de lucha por la dignificación de los caídos, presos políticos, desaparecidos y torturados por la "mal llamada reforma educativa".