Reclama INE cesión de tiempos oficiales

Ante el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Ciro Murayama reclamó al gobierno federal haber cedido a los concesionarios tiempos oficiales en radio y televisión en los que se pudieron haber transmitido 11 millones 469 mil anuncios de la administración federal, los partidos políticos y el propio órgano electoral.

En la sesión ordinaria del Consejo General, Murayama detalló que los tiempos cedidos a los empresarios han representado una pérdida de 52 mil anuncios diarios que el Estado ha dejado de pasar en los concesionarios comerciales, 46 mil del Ejecutivo y 6 mil 34 del INE.

Esos anuncios que se cedieron al interés particular de los empresarios serían suficientes para informar a la población sobre las medidas de precaución ante la pandemia por coronavirus, reclamó, pero se perdieron por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

"Si no se hubiera tomado esa decisión unilateral de renunciar a los tiempos fiscales, habría 46 mil anuncios adicionales en manos del ejecutivo para informar a la población sobre esta peligrosa pandemia que tanto está dañando la salud y la economía de la sociedad mexicana", protestó.

El reclamo se da en respuesta a la solicitud que la semana pasada hizo el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para que el INE y los partidos políticos cedieran sus tiempos oficiales en radio y televisión para difundir mensajes del gobierno federal para la atención de la actual emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

La solicitud se hace siete meses después de que el 15 de mayo entró en vigor un decreto a través del cual el Poder Ejecutivo regresó a las concesionarias de radio y televisión los tiempos fiscales que pertenecían al Estado para la difusión de mensajes y acciones del gobierno en los canales y estaciones de radio comercial.

Dicho decreto impactó no solo al Poder Ejecutivo, sino también al INE y a los partidos políticos, que hacían uso de esos tiempos fiscales para transmitir sus mensajes.