Recomienda AMLO a trabajadores de Pemex escuchar propuestas

Antes de dar paso a la exposición de propuestas de cinco candidatos a secretario general del Sindicato de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores petroleros a votar libremente y en secreto.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador recomendó a los trabajadores de Pemex que escuchen las propuestas de los candidatos.

"Decirle a las trabajadoras, los trabajadores, que voto libre, secreto. Como se va a votar por teléfono, no se admite que les llamen para reunirse ‘y votar todos juntos, lleven su teléfono, aquí votamos’ ¡No! Si no hay señal, busquen dónde está la señal (...) vayan al monte y allá en una lomita van a encontrar la ansiada señal, pero nada de reunión, son libres", expresó López Obrador.

Al hacer referencia a Miguel Hidalgo y Benito Juárez, López Obrador dijo que "el pueblo que quiere ser libre, lo será".

"El que tiene vocación de vasallo es un ciudadano imaginario (...) obedecer y callar, ¡No! Y la libertad, ya lo sabemos, se conquista, no se implora. No den malos ejemplos a sus hijos, porque además ya los muchachos están muy despiertos, mucho muy despiertos y se están dando cuenta de lo que hacemos y si nos ven con vocación de vasallos, o de esclavos, nos lo van a reclamar. Hay que ser libres", expresó López Obrador.