Recomiendan que hacer si inquilino dejo de pagar la renta

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- En México, dos de cada 10 de arrendadores se han enfrentado a problemas con sus inquilinos, de acuerdo con Morada Uno, startup mexicana dedicada a ofrecer seguridad al arrendamiento inmobiliario.

Hasta 25% de los arrendadores han presentado problemas con sus inquilinos, con situaciones que van desde el daño de un inmueble hasta retrasos o ausencia en pagos e, inclusive, demandas para desalojar y recuperar la propiedad, señala la empresa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) 2020 realizada por el Inegi, de las 35.3 millones de viviendas particulares habitadas en México, 16.4% son rentadas.

"Al dejar de recibir pagos por rentas, el efecto para el propietario es muy alto. Con incumplimientos y complicaciones en el lanzamiento del arrendatario, puede haber pérdidas de hasta 12 meses de alquiler. Si consideramos que en la CDMX la renta promedio es de 12 mil pesos mensuales, las pérdidas pueden rebasar cientos de miles de pesos", dijo Gerónimo Gaxiola, director legal de Morada Uno.

3 cosas a considerar con inquilinos que no pagan renta

Ante ello, el especialista en arrendamiento recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

1) Trabajar con un asesor inmobiliario: Para mitigar el riesgo que conlleva el arrendamiento gestionado por uno mismo, se recomienda trabajar con un asesor inmobiliario certificado y afiliado a alguna de las principales asociaciones o con una agencia inmobiliaria reconocida para asegurar respaldo y un servicio de calidad.

2) Contratar una protección de arrendamiento: Las empresas de protección ofrecen perfilamiento e investigación profunda del inquilino, protección legal ante cualquier incidencia o desalojo necesario, y hasta pago de tus rentas en caso de que el inquilino incumpla. Rentar sin este respaldo es un riesgo innecesario.

3) Cumplir con las obligaciones como arrendador: Un gran número de problemas se originan cuando el arrendador incumple alguna de sus obligaciones, como mantenimientos relevantes o de servicios al inmueble; eso luego lleva al disgusto e impago del inquilino, y en muchas ocasiones esto escala a problemas de resolución complicada y tardada.



¿Qué implicaciones legales conlleva tener un inquilino problemático?

Cuando un inquilino presenta 30 días de atraso, es decir, en el momento en que se actualiza su segundo incumplimiento de pago, el arrendador puede presentar una demanda para rescindir el contrato de arrendamiento y recuperar su inmueble.

"El tiempo de proceso dependerá mucho de la postura del inquilino; algunos contestan la demanda y hacen apelación o se van a amparo directo. Sin embargo, ante un inquilino problemático, retirarlo del inmueble puede tardar entre un año y medio y dos años. Algunos no hacen alegato alguno y se van en rebeldía, otros dejan de contestar y sólo esperan ser lanzados, pero hay quienes comparecen al juicio para hacer valer argumentos y alargar el proceso por años, con un costo bastante alto", asevera Gaxiola.

Entre las ventajas de contar con la protección de arrendamiento, Morada Uno destaca que hay asesoría legal en todo momento de profesionales especialistas en materia de alquiler inmobiliario.

Asimismo, la demanda se realiza en el momento adecuado. El proceso debe comenzar antes de que venza el contrato.

"A menudo, las personas que no tienen protección de arrendamiento llegan a su último día del contrato, no les entregan la posesión y se quedan con un documento que carece de validez, enfrentándose a la solicitud en el reconocimiento y existencia del mismo, lo que, a su vez, retrasa el proceso", dice la empresa.

Además, a diferencia de una póliza de renta tradicional que no garantiza el pago de las rentas caídas, un servicio de protección de arrendamiento adelanta el pago de la deuda del inquilino, por lo que encontrar una solución rápida al problema se convierte en una prioridad para todos.

"El mercado de arrendamiento vive un auge derivado de los altos costos de la compraventa y, aunque el alquiler representa una muy buena fuente de ingresos, los propietarios necesitan asegurarse de no correr riesgos que pongan en peligro su patrimonio e incluso su bienestar personal", dice Morada Uno.