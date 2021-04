Reconoce AMLO que "la migración está desbordada" y justifica su plan para ampliación de visas mediante "Sembrando Vida"

Al aceptar que "la migración está desbordada", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su propuesta para frenar la migración de Centroamérica que planteará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden busca ampliar su programa "Sembrando Vida" en esa región para tener una migración ordenada y darle cause a los flujos migratorios.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que en vez de frenar la migración con medidas coercitivas, se le debe de ordenar "y evitar que se utilicen a los niños, que no haya violencia, que no haya desgracia. Hay que darle una opción, una alternativa".

"Esta propuesta de ampliar el programa va acompañada de la oferta de creación productor en Guatemala, en El Salvador, en Honduras trabaja su tierra, participa en el programa, siembra, planta árboles, recibe apoyo, se le paga un jornal, A partir de tres años de estar inscrito en el programa, y es lo que convenir, tenga derecho a una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos seis meses, y regresar seis meses sus pueblos", planteó.