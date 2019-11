Recorre Ebrard zona de ataque contra familia LeBarón

El asesinato de al menos 9 integrantes de la familia LeBarón en la sierra entre Sonora y Chihuahua, no es un asunto que genere tensión entre México y Estados Unidos, lo que existe es una comunicación y cooperación mutua, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El Canciller se desplazó a Bavispe, Sonora, para actuar al lado de la Marina, la Sedena y la FGR, en la investigación que se lleva a cabo sobre la matanza de 3 mujeres y 6 niños, el lunes pasado.

"Más bien estamos actuando de común acuerdo. Cuando tienes un aliado realmente lo sabes, cuando tienes un momento difícil y nosotros hemos atravesado momentos difíciles y Estados Unidos nos ha respaldado a lo largo de los años. En este caso tenemos que actuar juntos", declaró.

Ebrard Casaubón justificó que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no llegó al lugar debido a la comparecencia que tuvo en el Senado de la República y que le tomó poco más de 5 horas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores difundió videos y fotografías en donde se observa al canciller mexicano recibir información por parte de la Marina, sobre lo que acontecido en la zona.

Al tratarse de una comunidad binacional, expuso, se tiene comunicación constante con las autoridades estadounidenses, para el desahogo de la investigación.

Subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al mandatario estadounidense, Donald Trump, para externar las condolencias de parte del pueblo mexicano.

"Y, además, se acordó tener una comunicación muy fluida. Y le reiteró la convicción y la resolución del Gobierno de la República para que no haya impunidad, para que esto no quede así, que sean llevados ante la justicia los responsables", mencionó.