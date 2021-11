Recorte en el INE afecta consulta de revocación de mandato

A pesar de que nada está escrito aún, la expectativa es que no hay marcha atrás y el Instituto Nacional Electoral (INE) se llevará un recorte total de 19% al presupuesto que solicitó para ejercer en 2022.

De acuerdo con los números que se han hecho ya al interior del organismo administrativo electoral, ese recorte de 4 mil 913 millones de pesos, provocará que se afecte el ejercicio de revocación de mandato, que se prevé pueda llevarse a cabo el 10 de abril de 2022.

Para este ejercicio, el INE solicitó 3 mil 830 millones de pesos, en algo que consideró presupuesto precautorio, más mil 913 millones de pesos para el caso de que se solicite la realización de una consulta popular.

La autoridad electoral, ha dispuesto ya de 117 millones de pesos para las actividades que se llevan a cabo ya sobre el tema de la revocación de mandato. Actualmente se lleva a cabo el levantamiento de firmas, de la ciudadanía que esté de acuerdo en que se realice este ejercicio.

Las firmas comenzaron a recopilarse el 1 de noviembre pasado y se realizará hasta el 25 de diciembre próximo.

El INE solicitó 24 mil 649 millones de pesos para su erogación en 2022. De este recurso, 11 mil 225 millones se trata de presupuesto base, 5 mil 821 millones es para prerrogativas de partidos políticos (recurso que es intocable); mil 858 millones para cartera institucional de proyectos y 5 mil 743 millones (precautorios) para revocación de mandato y consulta popular.

A decir del propio instituto, esta recurso solicitado representa apenas el 0.18% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, 18 centavos de cada 100 pesos que se gastará en el ejercicio fiscal 2022.

Pero con la amenaza del recorte, el INE pone en duda la realización del ejercicio de Revocación de Mandato, para el cual se contempla la instalación de más de 160 mil mesas de recepción de voto, en todo el país, igual que una elección federal.

Según el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el próximo año se llevarán a cabo procesos electorales, los cuales no son tan grandes y complejos como los que se vivieron en este 2021, toda vez que no se pone en contienda la misma cantidad de cargos de representación popular.

"Aún con la reducción, el INE contaría con un presupuesto suficiente para hacer frente a los procesos electorales programados para 2022, así como para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y las previstas en leyes secundarias", se especificó en el dictamen.

Se indicó que comparado con el 2020, el INE tendría un aumento de 4 mil 300 millones de pesos.

"Dicho aumento de 4 mil millones de pesos resultaría suficiente para hacer frente al procedimiento de Revocación de Mandato previsto para 2022, puesto que el mismo INE señaló, en su propuesta de presupuesto, que el mencionado proceso democrático tendría un costo de 3 mil 830 millones de pesos", se destacó.

El INE defendió, por su parte, que su presupuesto base ha mantenido una estabilidad, ya que de 2016 a 2021 registra simplemente un incremento de 4.8% en pesos constantes y del proyectado para 2022, se pide un incremento de 1% respecto del año en curso.

Si los ejercicios de revocación de mandato y consulta popular no se llevan a cabo, el INE requeriría alrededor de 7 mil 254 millones de pesos menos que en 2021, para realizar actividades ordinarias y cumplir con la Cartera Institucional de Proyectos, es decir, una disminución de 35%, aproximadamente.

La discusión del Presupuesto aún sigue en la Cámara de Diputados.

Morena pide al INE responsabilidad para organización de revocación de mandato

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado al Consejo General del INE para que actúe con responsabilidad y madurez y deje de justificar sus "pocas ganas" de organizar la consulta de revocación de mandato.

"El INE tiene la oportunidad de estar a la altura de este deseo del pueblo de México y con mucha responsabilidad y austeridad republicana revisar su presupuesto para privilegiar lo importante de los superfluo, que gane una actitud democrática y no la burocrática", indicó en un comunicado.