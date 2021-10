Recrudeció violencia política de género en México: Lorenzo Córdova

Pese al avance en la protección y garantía de los derechos político electorales de las mujeres, todavía no hay paridad de género plena en acceso a puestos de elección popular y se ha recrudecido la violencia política contra las mujeres, advirtieron funcionarios, magistrados, consejeros electorales y legisladores.

Al conmemorar el 68 aniversario del voto femenino en México, en un acto organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que la violencia política en razón de género no sólo no cede, sino por el contrario, aumenta, se hace más compleja y adquiere nuevas manifestaciones.

"La violencia política se ha agudizado en las redes sociales y en periodos de campaña se manifiesta con acciones que buscan impedir que voten por ellas, mientras que una vez que fueron electas, la violencia se manifiesta en la segregación de las mujeres, de las responsabilidades de mayor relevancia y padecen discriminación en materia de presupuestos, recursos materiales, programáticos, entre otros, refrendando una triste y lamentable paradoja: entre más participan las mujeres en política en virtud de las medidas que se han tomado, más violencia en contra de ella se ejerce", señaló.

Lorenzo Córdova lamentó que, a pesar de que hay una mayor presencia de mujeres en cargos públicos, se haya registrado un retroceso en los ayuntamientos del país, pues ahora solo el 25.8% de los gobiernos municipales estarán encabezados por ellas, frente al 27.2% que había antes de la jornada electoral del 6 de junio de este año.

El consejero presidente del INE advirtió que no se debe permitir que haya retrocesos ni regresos al pasado autoritario "que ya superamos".

"Como todos los logros democráticos, también los logros en materia de paridad pueden experimentar retrocesos, procesos regresivos. Esa es, lamentablemente, una dura lección que hemos aprendido en las últimas décadas. La ruta de la democracia es de doble vía. Una que avanza hacia la consolidación de la misma y otra que es regresiva y puede hacernos volver a un pasado autoritario, del que afortunadamente dejamos atrás", mencionó.

Por su lado, la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, destacó que nuestro país es uno de los primeros cuatro del mundo que tienen la paridad en el poder legislativo.

"México inició ese camino desde cuotas específicas, acciones afirmativas hasta llegar a la paridad en todo y México se ha convertido en un referente para las mujeres del mundo y para las instituciones electorales", subrayó Sanz.

Refirió que las mujeres se enfrentan a formas de violencia, donde su propia legitimidad como servidoras públicas, como personas electas por el voto popular, es cuestionada por el simple hecho de ser mujeres, utilizando canales de información como redes sociales y medios para denostar.

"Esta forma de discriminación en la política tenemos que desterrarla. Podemos tener más mujeres en la política y en la democracia, pero esto tiene que venir acompañado de medidas que nos ayuden a prevenir estas formas de violencia en lo público y, desde luego, a desterrar estas prácticas para que ninguna mujer mexicana que quiera participar en política tenga que enfrentarse a estos desafíos", apuntó.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadin Gasman, hizo un llamado a combatir toda forma de discriminación y estigmatización de las mujeres, sobre todo en las comunidades indígenas, donde muchas veces les son negados sus derechos políticos electorales.

"Seguimos enfrentando el machismo en nuestras casas, en las comunidades y en los partidos políticos, lo enfrentamos como votantes, como militantes o candidatas, cuando se intenta que no votemos, cuando se nos niegan candidaturas y recursos de campaña, cuando se nos considera una peor opción política sólo por ser mujeres, cuando existen descalificaciones a nuestras capacidades, agresiones verbales estereotipadas y discriminatorias, ataques físicos, violencia sexual, acoso e incluso asesinato", expresó.

Por su lado, la ministra Yasmín Esquivel puntualizó que México es la suma de todas y todos, pues no caben restas que priven a unos de oportunidades de una participación activa en la vida pública, en detrimento de las mujeres.

"Y que quede claro, el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres en términos de igualdad y libre de violencia no es una recomendación, no es una moda, es un imperativo constitucional que llegó para quedarse", sostuvo.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF, lamentó que aunque México disminuyó la disparidad en el empoderamiento político, eso no ha sucedido en otros ámbitos como el laboral, el educativo y el de salud, pues "hoy en día, las mujeres se encuentran sub-representadas en todos los niveles de la fuerza laboral en México. Ganan en promedio un menor ingreso que los hombres por el mismo trabajo y constantemente enfrentan barreras estructurales para desarrollar su potencial profesional".

Destacó que México está entre los países con mayores niveles de violencia hacia las mujeres, pues 2 de cada 3 han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

En el evento también participaron, de manera virtual, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.