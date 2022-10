Rector de la Universidad de Chapingo rechaza destitución

A-AA+

"Me expongo ante la comunidad universitaria", afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), José Solís Ramírez, al convocar a un plebiscito en el que se decida si debe permanecer o dejar el cargo, pues desconoció a la asamblea general en la que más de 6 mil estudiantes y docentes determinaron su destitución.

"Está bien que se me quiera evaluar o juzgar", apuntó Solís Ramírez, pero que sean todos los universitarios los que intervengan en "un plebiscito legal y siguiendo el debido proceso", del que no precisó fecha.

Solís Ramírez, en un anuncio oficial difundido en video en la página de la UACH, desconoció a la Asamblea Universitaria en la que se votó su destitución, por lo que convocó a un plebiscito que deberá ser emitido con anticipación para que toda la comunidad de Chapingo participe y decida el futuro de esta universidad.

Cabe recordar que en la Asamblea General realizada el jueves 6 de octubre en el estadio Palomo Ruiz Tapia, a la que asistieron más de 6 mil 500 de los 11 mil universitarios de la UACH, se votó mayoritariamente por destituir al rector José Solís Ramírez, con sólo 38 votos en contra y 176 abstenciones.

Ese mismo día, por la noche, la asamblea estudiantil eligió a Ángel Garduño como el rector interino de la universidad agrícola, tras acusar falta de interés por atender sus demandas.