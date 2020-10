Recuerda AMLO a gobernadores que votaron en contra de recursos para pensiones y becas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana que no le va a entregar el presupuesto a los gobernadores, mucho menos a los que no aprobaron en su momento que se dieran becas y apoyos directos a la población. Y dijo que no se le debe nada a los 10 gobernadores que lo confrontan: "ni un peso", aseguró.

"¿Cómo les vamos a entregar lo que corresponde al Gobierno federal a los estados si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron pensiones a los adultos mayores, partidos que votaron en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores, que votaron en contra de entregar pensiones a niñas y niños con discapacidad, que votaron en contra de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos, que votaron en contra de que los medicamentos fueran gratuitos? A esos no les parece", afirmó.

Durante su conferencia matutina, López Obrador recordó que a la entrega de los apoyos "le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba, que el pueblo no cuenta". Ante dicha situación, sostuvo que "no vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público que es dinero de todos".

Ayer, AMLO retó a los 10 gobernadores que forman la Alianza Federalista a que si son demócratas, le pregunten a la gente en sus estados si quieren abandonar el pacto federalista, tal y como ellos lo propusieron un día antes, cuando llevaron a cabo actos en cada uno de sus estados, con el fin de reclamar diferentes acciones del Presidente, así como "la falta de diálogo con ellos".

Posteriormente, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán anunciaron que emprenderían diversas acciones para analizar cómo se podría realizar este ejercicio entre sus habitantes. Hoy, el mandatario celebró que se vaya a llevar a cabo la consulta para que la gente participe.

"Eso es la democracia, pero sí aclarar para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada. Se entregan todos los recursos que por ley les corresponde y si tienen pruebas de que no se han entregado los recursos, que las muestren, de lo que les corresponde. Diría que hasta nos deben y hacemos cuentas. En algunos casos que no han pagado impuestos, muchos estados", reveló.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que se trata de un tema "electoral", ya que "buscan votos". "Si nos acusan a nosotros, si acusan al Presidente, pues piensan que con eso van a tener muchos simpatizantes del sector conservador. Eso es y no afecta en nada. Nada más es cosa de aclararlo", agregó.

Sin embargo, recordó que la repartición de los recursos en las entidades "tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal. No es conmigo, es con la Constitución". Además, reiteró que "se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto porque hay estados que solicitan más recursos".

"El presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros. Eso está convenido, aceptado y obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80. La Ley de Coordinación Fiscal, entonces para que reciban más unos y otros menos, pues tiene que haber un acuerdo y una reforma constitucional", indicó el tabasqueño.