Recuerdan a AMLO que en 2013 se atendió en Médica Sur

Ante la negativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de vacunar a médicos privados y dentistas particulares contra el coronavirus, el senador Emilio Álvarez Icaza le recordó al mandatario que cuando él sufrió un infarto en 2013 se atendió en Médica Sur, una institución privada.

"El Presidente que desprecia al personal médico privado. El mismo cuyos malestares de salud los ha atendido toda su vida en hospitales privados. Hoy, a ese mismo personal médico, el poderoso #AMLO, les niega la vacuna contra el #COVID19. 'Que se esperen', dice", fue el mensaje con el que Álvarez Icaza recordó el episodio.

Sin embargo, varios tuiteros replicaron el mismo mensaje para el Presidente. Además, el exmandatario, Felipe Calderón, señaló que "es un grave error" dejar sin vacuna a este sector.

En el 2013, cuando AMLO sufrió un infarto y se atendió en Médica Sur, su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, dio una conferencia de prensa en las instalaciones del hospital privado.

"Hasta que nos toque a todos", responde AMLO sobre vacuna a médicos privados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los médicos particulares o privados y dentistas que esperen "hasta que nos toque a todos" para recibir la vacuna contra Covid-19 que exigen.

En su conferencia en Palacio Nacional, AMLO habló de la demanda de los médicos particulares. "Entiendo la demanda de los médicos del sector privado, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que nos va a ayudar a todos, dice AMLO sobre la vacunación contra Covid-19".

"Los dentistas trabajamos diario con saliva. No nos ignores", "médicos y dentistas privados ignorados en la pandemia con alto riesgo de contagio", son algunas de las frases que los médicos plasmaron en sus pancartas y mantas con las que se manifiestan afuera de Palacio Nacional, en donde hoy les contestó AMLO.

"También nosotros estamos en riesgo de ser infectados por Covid y no estamos contemplados en este momento en el Plan de Vacunación. Por nosotros también pasan personas que están infectadas y por lo tanto estamos en riesgo.