Recuerdan a migrantes fallecidos a un mes del incendio en el INM

CIUDAD JUÁREZ, Chih., abril 27 (EL UNIVERSAL).- Al cumplirse este jueves un mes de la muerte de 40 migrantes y 27 más lesionados en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, formaron una cadena de oración a las afueras del lugar.

En la actividad participaron migrantes de diversas nacionalidades, quienes portaban en algunos casos las imágenes de los migrantes que fallecieron en el incendio del 27 de marzo.

Además de ello rodearon el edificio del INM, el cual desde el mes pasado está cerrado, así como también colocaron flores y encendieron veladoras sobre la baqueta de lugar.

"Aquí vamos a seguir porque queremos un pronunciamiento fuerte de la autoridad mexicana respectó a estos hechos y también que se haga justicia y no criminalicen más al migrante. No todos somos malos", expresó un migrante de origen venezolano que desde el mes pasado ven en el campamento improvisado que se formó en este lugar tras el incendio.

Los migrantes aseguran que mantener el campamento en el lugar representa para ellos una esperanza, ya que con él hacen presión a las autoridades quienes, aseguran, deben de voltear a verlos y crear políticas migratorias que les permitan pasar a los Estados Unidos.

"Migramos por necesidad, no por gusto", destacan los migrantes.

En la cadena de oración que se formó este día participó también pastor Carlos Mayorga, quien en constantes ocasiones ha acudido hasta este lugar a dar apoyo a la población migrante que vive en este lugar.