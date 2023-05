Recuerdan con misa a víctimas de desplome de L12 a dos años de la tragedia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- A unos metros de la estación Olivos de la Línea-12 del Metro, donde hace dos años se registró el colapso de dos vagones, dejando 26 personas sin vida y más de 100 lesionados, sobrevivientes y familiares de las víctimas realizan una misa.

En la llamada "zona cero", donde aún continúan los trabajos de reconstrucción del Metro, se organizó una misa en la cual el párroco, Pedro Rodríguez pidió paz para las víctimas y exhortó a las autoridades justicia para que tanto las víctimas y deudos, encuentren tranquilidad a más de 2 años de la tragedia.

Los sobrevivientes recordaron la tragedia y dijeron que a la fecha, las autoridades no les ha resuelto nada, "el dolor de perder a un ser querido es irreparable, pero o que más duele es el abandono, El olvido. Eso significa que no representamos nada por las autoridades y no harán nada en memoria de ellos ni para que otro accidente no ocurra", comentó Margarita, madre de un joven que murió en la tragedia.