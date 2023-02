Recuperan densímetro nuclear extraviado en Hermosillo, Sonora

HERMOSILLO, Son., febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora ubicaron y recuperaron el densímetro nuclear extraviado el pasado 14 de febrero en Hermosillo, y confirmaron que no representaba peligro.

Lo anterior se logró gracias a un reporte de un ciudadano a una estación de radio, tras escuchar una entrevista en la que coordinador estatal de Protección Civil, Juan González, brindó a la población la información y el procedimiento que se debía realizar en caso de encontrar el aparato.

El ciudadano detalló que observó cómo la caja cayó de un pick up de la empresa; posteriormente, intentó darle alcance al vehículo, pero no lo logró, por lo que la resguardó en el patio de su casa en la colonia Costa del Sol.

Hasta ese lugar acudieron los elementos de Emergencias de Protección Civil Sonora, acompañados por especialistas de la empresa con sofisticados aparatos de medición, para verificar que el densímetro no presentara emisión de radiación, por las características del material con el que cuenta.

En el sitio se determinó que la caja no presentaba daños, fugas, ni peligro para la población, pero de igual forma, Protección Civil Sonora solicitó a expertos de la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora (Unison), que llevaran a cabo una verificación extraordinaria del aparato

Al llevarla a cabo, el personal de la Unison confirmó la primera versión en la que el densímetro no representaba riesgo para la población.Por ser un tema meramente federal, será la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía la encargada de determinar la responsabilidad de la empresa que extravió el aparato antes mencionado, mismo que es utilizado por empresas constructoras para medir la densidad del suelo.