Recuperan en Michoacán 25 tanques de oxígeno robados con violencia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la Guardia Nacional, recuperaron en el municipio de La Piedad, 25 tanques de oxígeno médico, utilizado para atender a pacientes con Covid-19.

La SSP indicó que este fin de semana recibieron el reporte del robo con violencia de un camión que transportaba tanques de oxígeno para pacientes con Covid-19.

Relató que durante el operativo de búsqueda, personal a su cargo y de GN, localizaron el camión sobre una brecha que comunica a la localidad de El Rincón.

Narró que la unidad se encontraba afuera de una bodega y al acercarse, los oficiales estatales y federales fueron atacados a balazos, por lo que respondieron la agresión.

La dependencia estatal informó que los sujetos armados huyeron y, al encontrarse la puerta de la bodega abierta ingresaron y dieron con los cilindros robados.

Al interior de la propiedad, los oficiales localizaron más vehículos dentro y fuera del inmueble, de los cuales uno de ellos tenía también reporte de robo.

La SSP señaló que tanto las unidades como los tanques de oxígeno, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para que inicie las investigaciones.

El municipio de La Piedad fue el primero de Michoacán en que los hospitales públicos y privados alcanzaran su máxima ocupación de camas para pacientes con Covid-19.

El pasado 22 de enero, EL UNIVERSAL dio a conocer que el aumento de contagios de Covid-19 ya había colapsado hospitales, los servicios médicos y de cuerpos de auxilio en el estado.

Lo anterior fue narrado por Zeus Rueda y Evangelina, quienes desde diversas trincheras han enfrentado de cerca al coronavirus.

Narraron que al no haber camas disponibles para más pacientes con Covid-19 en los hospitales, hay personas que mueren afuera de los centros de salud, en las calles o en las ambulancias.

Nueva Convivencia

En el municipio de Jiquilpan, la Secretaría de Seguridad Pública remitió al área de Barandilla a 15 personas por faltas a la Nueva Convivencia.

Lo implicados consumían bebidas embriagantes en un evento masivo realizado en la plaza pública de la localidad de Jaripo, lo cual no está permitido por decreto.

La SSP indicó que el personal a su cargo exhortó a los asistentes a retirarse, toda vez que no portaban cubrebocas, ni respetaban la sana distancia.

Las personas se negaron y fueron llevados a la cárcel preventiva por desacato a las normas de la Nueva Convivencia establecidas para evitar la propagación del virus.

La SSP pidió a la ciudadanía a reportar a las líneas 911 y 089 todo acto que atente contra la salud de la población.

La dependencia estatal informó que durante el mes de enero, desactivó 203 eventos masivos en el estado, donde se infringía en las normas de la Nueva Convivencia.

Explicó que todo derivó de reportes de casos donde se presentaban aglomeraciones y no se respetaban las medidas sanitarias.

Por ello, reiteró, se desactivaron principalmente convivencias familiares, peleas de gallos, bodas y actividades deportivas.

La SSP indicó que la mayoría de esos eventos se realizaron en el municipio de Morelia, por lo que reiteró el llamado a la población a no participar en esas actividades a fin de preservar el bienestar de la ciudadanía.