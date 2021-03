Red de políticos prominentes y empresas están detrás de Latinus de Loret y "Brozo", revela Sinembargo.mx

Por Álvaro Delgado



Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco.

Se trata de una relación de política y negocios que involucra a empresas propiedad de Madrazo Rojas y Nickin Gaxiola –quienes han obtenido millonarios contratos del Gobierno de Michoacán– y que financia a Latinus. Pero que éste no lo ha declarado al fisco, según investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Latinus es una plataforma de información ajena a grupos políticos y tiene claros sus derechos y sus responsabilidades en un régimen democrático que reconocemos en México", aseguró este medio, en junio de 2020, pero una cadena de hechos acredita que falta a la verdad.

Hace quince meses, el 7 de enero de 2020, Loret de Mola anunció el lanzamiento del medio digital Latinus. "¡Estoy muy emocionado y nervioso!", dijo. Pronto se sumaron la actriz Galilea Montijo; el exfutbolista Luis García y Trujillo, creador del payaso "Brozo", cuyos contratos fueron firmados por la empresa BCG Limited Consulting, S.A. de C.V.

Esta empresa fue fundada en 2017 por Christian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, hermano del Diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del que "Pico" Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priista, fue Diputado y dirigente estatal en Tabasco.

Pero Adrián Escobar y Vega niega toda asociación con Latinus. Afirma que, en 2019, le vendió sus acciones a su socio González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Asegura que uno de los operadores es Miguel Alonso Olamendi, exsecretario particular del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Más aún, las acciones de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., que Escobar y Vega vendió a su socio, fueron adquiridas enseguida por Marco Antonio Estrada Castilleja, actual secretario privado del Aureoles, como consta en el acta de la asamblea de la que SinEmbargo tiene copia.

"Y a partir de ahí tengo entendido que ellos levantan con Miguel Alonso Olamendi recursos con ´Pico´ Madrazo y un hombre que se llama Alexis Nickin. Y empiezan a levantar Latinus, pero ya no supe más", asegura el empresario, quien en 2015 estuvo bajo investigación por delitos electorales del PVEM.

Fue precisamente el Diputado Arturo Escobar y Vega quien se percató, en febrero del año pasado, de que BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. aparecía como la empresa con la que se registró Latinus y se lo comunicó a su hermano Adrián, quien a su vez le reclamó a su exsocio González Guadarrama.

"–Es que registramos la marca Latinus con esta empresa –me dijo Christian.

"–Sí, pero yo no tengo nada que ver y se puede volver un tema mediático, no hacia mí, yo soy un ciudadano, sino para mi hermano, siendo él Diputado y persona pública. Por favor, baja esa empresa de ahí".

Así lo narra Adrián Escobar y Vega, cuya petición fue atendida por González Guadarrama.

"Y viene otra empresa, que no sé cómo se llama, pero no tengo nada que ver con ellos. Básicamente lo que sé es que son Miguel, Christian y estos dos personajes —Madrazo y Nickin—. Y no sé cómo esté el levantamiento de capital", insiste Adrián Escobar y Vega.

—¿Federico Madrazo y su cuñado son accionistas formales?

—No tengo la menor idea. De esta empresa que yo cedí, no; hasta donde me quedé. No sé si ya les cedió acciones a ellos o vendió acciones de esa empresa, lo que sí sé es que BCG Limited ya no aparece en los avisos de la página de Latinus, es otra empresa, me parece que es la empresa en la que ellos participan.

—¿Es un hecho que Madrazo y Nickin están en Latinus?

—Es lo que he escuchado, me han dicho y se sabe en el mercado. Es del dominio público. Pero no sé cómo hayan levantado ellos sus recursos ni cuánto hayan aportado ni cuánto gastan.

En efecto, la empresa que sustituyó a BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., para registrar Latinus se llama Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., y tiene muchas cosas en común con la primera, según la revisión que hizo el reportero de las dos actas constitutivas y de la asamblea general de accionistas de la primera.

Tienen idéntico objeto social: "La prestacio´n de servicios de asesori´a en mercadotecnia, publicidad, editorial en medios de comunicacio´n, de disen~o gra´fico y representacio´n audiovisual a toda persona fi´sica y moral, nacional e internacional".

Tienen la misma dirección: Paseo de La Reforma 1620, en las Lomas de Chapultepec. Y además tienen el mismo representante legal, Christian González Guadarrama, un empresario de 37 años de edad que es el director general de Latinus.

La única diferencia es que el socio de González Guadarrama en Digital Beacon Programatic Services, creada el 12 de diciembre de 2019, se llama Rodrigo Gerardo Peña Ugalde.

Sin embargo, el socio del director de Latinus en BCG Limited Consulting es ahora el comisario en Digital Beacon Programatic Services, Marco Antonio Estrada Castilleja, secretario privado del Gobernador perredista Aureoles Conejo, quien ha dado millonarios contratos a las empresas de Nickin Gaxiola.

Latinus tiene tal flujo de recursos económicos que ya se mudó a Montes Urales 424, también en las Lomas de Chapultepec, y prepara el lanzamiento de un canal de televisión de paga para potenciar sus contenidos, con Loret de Mola y "Brozo" como sus principales estrellas.





LOS MADRAZO DETRÁS

Madrazo Rojas y Nickin Gaxiola, hijo y yerno del exgobernador de Tabasco y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no aparecen en las actas constitutivas de las dos empresas que manejaron y manejan Latinus, por lo menos hasta el jueves 25, cuando el reportero consultó, en la plataforma de la Secretaría de Economía, la de Digital Beacon Programatic Services.

Sin embargo, desde 2020 –año en que inició Latinus–, la SHCP identificó numerosos movimientos financieros entre Madrazo Rojas y Nickin Gaxiola vinculados a Digital Beacon Programatic Services, como el fondeo de 4 millones de pesos a través de Hova Health S.A. de C.V., empresa propiedad de éste que ha recibido millonarios contratos del gobierno de Michoacán.

Según la información hacendaria, además de la relación corporativa y financiera que mantienen Madrazo Rojas y Nickin Gaxiola, con operaciones inmobiliarias y con flujo de recursos a Digital Beacon Programatic Services, el accionista mayoritario de esta empresa y director general de Latinus, González Guadarrama, ha hecho millonarias transferencias al segundo.

Lo que parece más raro a las autoridades de la SHCP es que la empresa que maneja Latinus no ha hecho ninguna declaración del fondeo, ni siquiera provisional, al Sistema de Administración Tributaria (SAT), que la mantiene bajo escrutinio.

Inicialmente, las autoridades de la SHCP presumieron que no hacían declaraciones porque el fondeo era de empresas registradas en Estados Unidos, pero no se ha identificado que así sea, hasta ahora, porque las investigaciones continúan.

Nickin Gaxiola es un empresario que, según su biografía en Linkedin, se ha especializado en la innovación y uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la economía y finanzas. También se ha encargado de realizar valiosas contribuciones al sector salud, con el mismo principio de tener la tecnología como un aliado, por lo cual ha impulsado la implementación de la telemedicina, expedientes electrónicos y teleasistencia.

En realidad, Nickin Gaxiola es un contratista al que le fue muy bien en el Gobierno de Enrique Peña Nieto como proveedor de equipo y servicios médicos, gracias a las relaciones de su suegro, Roberto Madrazo, un político asociado a los fraudes electorales, como el cometido en 1994 contra López Obrador, que incluyó el gasto por el equivalente a 72 millones de dólares.

Madrazo Pintado es recordado por hacer todo tipo de trampas para asumir la presidencia del PRI junto con Elba Esther Gordillo –la exsenadora María de los Angeles Moreno acusó que ambos actuaron como "delincuencia organizada"– y luego la candidatura presidencial, pero también cometió fraude hasta como deportista.

Retirado de la política, Madrazo respalda los negocios de su yerno, quien también ha sido favorecido por el Gobierno de Michoacán con contratos por más de 300 millones de pesos, uno de los cuales lo recibió por adjudicación directa pasadas las elecciones federales de 2018, por 137 millones 991 mil 713 pesos para su empresa Samedic, S.A. de C.V.

Esta misma empresa recibió, también del Gobierno de Aureoles, otros tres contratos millonarios: El 9 de abril de 2018, por 94 millones 711 mil pesos; el 31 de enero de 2019, por 94 millones 699 mil, y, el 30 de marzo de 2019, recibió otro por 113 millones 220 mil pesos.

Otra empresa propiedad del yerno de Madrazo Pintado, Hova Health S.A. de C.V., también ha recibido contratos del Gobierno de Aureoles: Uno de ellos fue, en 2019, por 10 millones 271 mil pesos.

Madrazo Rojas, a su vez, es un político priista que asumió la Diputación federal a los 23 años de edad hasta 2006, justo cuando su padre presidió y fue candidato presidencial el PRI, en cuya contienda quedó en tercer lugar. Y desde entonces se alejó de la política activa.

Alternándose entre el PRI y el PVEM, Madrazo Rojas fue candidato a Diputado federal priista y luego dirigente estatal del Verde, cargo al que renunció tras la elección de 2018. En enero, reapareció para declararse en contra de la alianza de los verdes con Morena y para anunciar que buscará ser candidato a Gobernador de Tabasco.

"Es un anhelo, sí, no una obsesión", declaró el empresario, quien declaró, en 2016, ser socio, con 50 por ciento de las acciones, de la consultora Grupo Mednick; de la comercializadora La Máquina Verde, con 33 por ciento de las acciones, y de la empresa de bienes raíces Edificaciones Nick, con 34 por ciento de las acciones.

Madrazo Rojas ha sido visto "muy contento, muy sonriente" en las oficinas que Latinus tenía en Paseo de la Reforma 1620, en las Lomas de Chapultepec –ahora se ubica en Montes Urales 424, en la misma colonia–, como lo consignó el periodista Julio C. Roa en su canal de YouTube, en noviembre.

Roa también exhibió un documento en el que aparece Patricia Olamendi, Subsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, como fiadora en el contrato de arrendamiento de ese domicilio, firmado como arrendador Christian González Guadarrama, accionista mayoritario de BCG Limited Consulting, la primera empresa propiedad de Latinus.

Consultada al respecto, Olamendi no niega la veracidad del documento, pero asegura que nada tiene que ver con esa empresa: "Yo no tengo ninguna relación, esta es una absoluta y total calumnia del tal Roa. Como abogada yo tengo relación con muchas empresas, pero directamente no tengo ninguna relación.

"La exfuncionaria, aspirante a dirigir el Instituto Nacional de la Mujer en el gobierno de López Obrador, es madre de Miguel Alonso Olamendi, exsecretario particular de Aureoles, cuyo actual secretario privado, Marco Antonio Estrada Castilleja, es socio de BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic Services, las empresas que han operador Latinus.

Molesta por la consulta, Olamendi alude a su derecho a la privacidad para eludir el contrato de arrendamiento que firmó con González Guadarrama, socio de su hijo: "¿Yo tengo que responder las relaciones personales que yo tengo con la gente? ¿Es parte del interés público? Las empresas son entidades privadas".

MADRAZO: NADA QUÉ VER

Sin embargo, la relación de Miguel Alonso Olamendi, hijo de la experredista y el exdiputado federal Miguel Alonso Raya, con Latinus es inequívoca, asegura Adrián Escobar y Vega, quien releva que él mismo se lo contó. "Me dijo: ´Vamos lanzar Latinus, ya tenemos a éste, ya tenemos al otro´. Esto ya me lo decía Miguel".

–¿Miguel Alonso Olamendi?

–Así es.

–¿A él ya lo conocía usted?

–Sí, ya.

–Hijo de un exdiputado y exsecretario particular del Gobernador Aureoles, ¿de dónde puede alguien como él tener recursos para Latinus?

–No tengo idea. Me imagino que la capitalización viene de ´Pico´ y Alexis, quiero pensarlo. Es muy bien conocido. Hace tiempo que no lo veo. Pero no sé cómo hayan levantado recursos. Me imagino que viene de ahí. Alexis es muy exitoso en lo que él hace, le fue muy bien en los sexenios pasados en el sector salud y me imagino que de ahí viene una primera ronda de capitalización de la empresa.

Al hijo y al cuñado de Roberto Madrazo, Adrián Escobar los conoce bien y también su hermano Arturo, contra quien Loret de Mola escribió en El Universal, el 16 de diciembre de 2020, un artículo titulado "Los trapos sucios del nuevo aliado del presidente", sobre un esquema de corrupción del PVEM:

"Llegó hasta manos federales una declaración detallada de cómo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cúpula del Partido Verde manejaba entre 5 y 7 mil millones de pesos anualmente, y cómo algunas de sus figuras más relevantes –Jorge Emilio González Martínez ´El Niño Verde´, Jesús Sesma, Arturo Escobar– transferían estos recursos a los estados a cambio de recibir como comisión el 70 por ciento del monto transferido. Leyó usted bien: el 70 por ciento."

Interrogado sobre si es cierto lo que escribió el periodista de Latinus, el Diputado Arturo Escobar responde: "Cuando la publicaron, Sesma habló con Alexis Nickin, y le dijo que ellos no controlaban a Loret. Le mandé decir que de dónde sacaba sus fuentes, que todos eran dichos y versiones".

Fue Latinus la plataforma en la que Loret de Mola difundió, el 20 de agosto de 2020, videos en los que Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibió dinero en efectivo de David León, exdirector general de Protección Civil del Gobierno federal y quien había sido nombrado responsable de distribución de medicamentos.

León Romero fue quien videograbó a Pío López Obrador recibiendo dinero cuando era consejero del exgobernador Manuel Velasco Coello, actual coordinador de los senadores del PVEM, aliados a Morena con la oposición radical de personajes como Madrazo Rojas.

Al respecto, el Diputado Arturo Escobar niega que haya un conflicto interno en el PVEM que implique ajuste de cuentas entre facciones: "La verdad no creo, ´Pico´ ya no es el dirigente del Verde en Tabasco, no hay mala relación".

Y "Pico" Madrazo ratifica que, en efecto, existe una buena relación con Escobar y también con González Guadarrama, el director general de Latinus y accionista principal de las dos empresas vinculadas a la plataforma:

"A Arturo yo como amigo lo quiero mucho, siempre fue súper generoso ´políticamente hablando conmigo´ mientras participé en el Verde. Sí, Adrián es su hermano, lo ubico por ser su hermano y seguro un par de ocasiones lo he saludado por Arturo y/o amigos verdes... Y con Christian si me une una gran amistad de muchos años".

En una conversación vía WattsApp del viernes 26, Madrazo Rojas negó a SinEmbargo formar parte, "con recursos económicos", de Latinus.

–¿Qué participación tiene usted en Latinus?

–¿Participación como negocio o estructura? Ninguna, aunque me encantaría, pues me gusta y simpatizo mucho con ese proyecto digital. Bueno, podría decir que mi participación es la de usuario activo, con mis retuits, fwd, etc.. jeje.

–Entiendo que usted, junto con Alexis Nickin, participan con recursos para la empresa de Latinus. –Considero que te pasaron mal el dato. –¿Conoce usted la empresa Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V.? –No me suena esa empresa, ¿por? Como te decía, no tengo que ver con la plataforma, pero te agradezco me hayas considerado y buscado. –¿Por qué negar su vínculo con Latinus y la empresa, si usted hasta visita, feliz y abiertamente, el edificio sede? –Jaja... Te reitero, no participo con recursos económicos en ese gran proyecto o tengo interés económico con ellos. Saludos.

De paso, Madrazo Rojas niega que busque la Gubernatura de Tabasco, que gobernó su padre tras el fraude de 1994: "Aprovecho y te comento: en política estoy formal y definitivamente retirado... seguramente trataré de ayudar a quienes en su momento me ayudaron, pero sin buscar participar".

El reportero todavía le reiteró la pregunta del nivel de su relación Latinus y con la empresa de González Guadarrama, que fondea Alexis Nickin. Ya no hubo respuesta.

Lo cierto es que el Gobierno de López Obrador tiene acreditadas esas relaciones políticas y empresariales del hijo y yerno de Madrazo Pintado con Latinus, que según Loret de Mola no tiene relaciones políticas.