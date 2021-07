Reducirán aforos en restaurantes y transporte por Covid en Sinaloa

Los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, concentran el ochenta por ciento de los mil 702 pacientes activos de Covid-19, por lo que el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel gestiona un lote extraordinario de 500 mil dosis de vacunas para cubrir nuevos rangos de edades de esos municipios.

Comentó que realizó la gestión ante el gobierno federal, con la idea de ofrecer vacunar a los turistas que visiten Mazatlán, para fortalecer la inmunización y frenar el crecimiento de una nueva ola de contagios.

Dio a conocer que se van a reducir nuevamente los aforos en el pasaje del transporte urbano, en los restaurantes, se vigilará que las mesas estén separadas a dos metros, en centros nocturnos, discotecas, bares y salones de fiestas, los controles de los asistentes van a ser más estrictos.

Ordaz Coppel expuso que no habrá una nueva Ley Seca, ni se dispondrá de nuevos aislamientos, lo que se desea, es que en cada familia, se asuman sus propias medidas de cuidado y salgan lo menos posible para romper la cadena de los contagios.

La disposición es que en el servicio de transporte público, bares, discotecas, centros nocturnos, hoteles y restaurantes, el aforo no sea superior al sesenta por ciento, para ello se va a supervisar en forma continua con personal del estado y de los municipios, comentó.

El ejecutivo estatal detalló que aún cuando el porcentaje de ocupación de camas en hospitales, con el crecimiento de los contagios, es del 25 por ciento, lo que demuestra que aún se tiene capacidad de respuesta, lo que desea es cortar la cadena de la trasmisión del virus.

Volvió a repetir que no se tiene proyectado un nuevo aislamiento, con cierre de negocios y empresas no esenciales, ni se impondrá una nueva Ley Seca, lo que se va a realizar son acciones más firmes, en cuanto a la inspección del cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Dijo que cada alcalde, de acuerdo a las circunstancias epidemiológicas de sus municipios, asumirán otra clase de medidas, como es la restricción de horarios de visitas a playas, balnearios y celebración de eventos deportivos y fiestas.