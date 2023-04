Reforma a Ley Minera provocará incertidumbre a inversiones, dice Sindicato Minero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL). - El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) advirtió que la reforma a la Ley Minera aprobada en la Cámara de Diputados genera incertidumbre e inestabilidad a los inversionistas, así como riesgos a los derechos de los trabajadores.

En entrevista en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria del SNMM, el dirigente de ese gremio, Carlos Pavón Campos, denunció que no fueron consultados los trabajadores del sector para impulsar esta iniciativa, por lo que pidió al Senado que no se precipite y convoque a un Parlamento Abierto para que se recojan las mejores propuestas que enriquezcan el marco legal.

"Yo les pregunto si está bien, hay una empresa que hace toda la inversión, ¿a los 62 años se la van a quitar y se la van a dar a otra que no invirtió? (...) Genera incertidumbre porque tienen que cambiar sus planes, hacer sus inversiones".

El líder sindical afirmó que su gremio está en favor de que sí haya cambios a la ley, pero que sean claros y que se consulte a quienes realmente conocen del tema. Dijo que aprobar el dictamen de manera apresurada es solo un capricho de algunos grupos parlamentarios.

"No se debe sacar la ley en 'fast track', sino ver los beneficios que puede haber y los perjuicios también que puede haber. Yo creo que eso es lo más normal en todo el mundo, pero no porque yo lo quiera hacer o porque lo tenga que hacer, sino si le conviene a la inversión del país, a la economía del país", apuntó.

Carlos Pavón remarcó que lo que no ha observado nadie es que la industria minera depende de los precios internacionales de los metales, por lo que se deben tomar en cuenta todos los temas que pudieran afectar a la economía nacional y de los trabajadores.