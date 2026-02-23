Reforma electoral debe garantizar voto libre y seguridad, afirma Felipe de la Mata

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El magistrado

considera que la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"tiene que agarrar el toro por los cuernos" y establecer todas las medidas legales para que elno pueda intervenir en las, para empezar, por garantizar que la ciudadanía pueda votar en libertad plena.Encon EL UNIVERSAL, Felipe de la Mata también asegura que la—que presente la presidentaesta semana ante el Congreso— definitivamente debe contemplar mover la fecha de laSobre elo reducción dea los organismos electorales, Felipe de la Mata también afirmó que esa medida pone en riesgo la democracia. "No hay democracia más cara que aquella que no existe", sentenció.¿Cómo ve usted que ha ido el proceso de la, a partir de las reuniones que el Tribunal Electoral ha tenido con la Comisión Presidencial?Las dos más grandes reformas electorales que ha tenido el país, la dey la de; pues, la primera fue una reforma desde el gobierno, pero para la oposición, es decir, era una reforma que traía implícito elde todas las partes y fue la reforma en la cual se quedan los diputados dePor otro lado, tenemos la reforma de, que a nivel constitucional fue una reforma para ampliar los. En los años que tengo, he visto otras reformas que no han sido tan buenas, por ejemplo, la de 1985; y otras reformas que son francamente malas y que su operación ha sido difícil, como la de 2014.Esas últimas dos no han tenido; entonces, la historia nos demuestra que las reformas buenas son aquellas que llevan. Puede haber reformas donde no existe el, pero normalmente son reformas que, digamos, no benefician necesariamente al sistema político.Sobre la eliminación de los pluris o el cambio en la forma de elegirlos, ¿qué considera usted que sea lo más conveniente?Yo creo que el tema de losse tiene que afrontar desde diferente perspectiva, dependiendo de lao la de Diputados. Por ejemplo, en la, me parece que la reforma del 96, que creó a los senadores de, fue un error.Si lo que queremos es que haya participación de losen la, pues eso se encuentra garantizado a través de los senadores de primera minoría o —digamos así— de segundos lugares. Pero los senadores deson una cuestión un tanto artificial. Exclusivamente tiende a que los partidos puedan introducir a personas específicas.Por otro lado, la representatividad en la, hay que hacerse dos preguntas: ¿podría haber menos diputados? Mi respuesta, como constitucionalista, es, evidentemente, sí. ¿Queremos mantener estede mayoría relativa con alguna minoría deo queremos adoptar, por ejemplo, un sistema deDe cualquier forma, tendríamos que abandonar el sistema de cinco. Tendría que mejorarse y que fuera una sola circunscripción nacional o que fueran 32, según el caso, y una fórmula en la cual se aminore el tema deAcerca de la reducción deldela las, ¿es válido poner un tope o limitantes?Comotenemos el deber de administrar los recursos públicos de la mejor manera posible, pero, también, tienen que ser los recursos suficientes, de tal manera que no haya perjuicio de la. Es decir, tenemos que actuar con responsabilidad en el ejercicio del, pero también debemos organizar lasde manera razonable y sensata.Reducir elo el que tienen lasa un punto que no puedan organizar lassería un error. No hay democracia más cara que aquella que no existe y, para que exista, se tiene que hacer una, un gasto.Sabemos que el crimen se entromete de múltiples maneras en las, pero sobre el, ¿debe habera los partidos, a los candidatos, anulación de, si se llega a comprobar?Yo tengo varias ideas en torno a lo que debe hacerse, pero, sobre todo, no tengo duda que latiene que tomar el tema, agarrar el toro por los cuernos y decir: ´no queremos que else pueda meter en nuestras´.Para eso, hay varios temas que establecer, por ejemplo, ¿cómo garantizar que nuestra población pueda votar libremente el día de las? Porque, en los hechos, yo he visto y hay expedientes judiciales sobre este fenómeno del secuestro de urna, en el cual el, el día de las, secuestra las urnas de determinadas poblaciones y las regresa llenas.Si no resolvemos eso primero, no podrá haber votación a través de internet, para que cada quien desde su casa vote en libertad. No podrá garantizarse que la elección sea libre a través de otros sistemas más modernos como laAhora, sobre el, tenemos un sistema demuy bueno y sofisticado, pero la pregunta es: ¿ya no hayen las campañas? Tenemos que regresar a los orígenes: origen y destino del gasto de los partidos.¿Usted está por replantear la fecha de laPor supuesto. Tenemos que replantear no solo eso, sino el sistema de. Lasllevamos a cabo unacon reglas mal hechas, con un sistema hecho a la rapidita... y, sin embargo, se llevó a cabo la elección, no porque estuviera bien redactada la Constitución y la ley, sino porque ely el Tribunal Electoral la hicieron viable.Tenemos que replantear el sistema completamente, de verdad. Tenemos que replantearnos la existencia de unque garantice que las personas candidatas a la elección tengande derecho. Tenemos que preguntarnos también si no podría, por ejemplo, modificarse esa boleta que fue unaY por varias y obvias razones, ¿queremos que lasea arrastrada por la elección política? ¿Queremos que losintervengan en la, ahora sí de manera evidente, palpable? ¿Eso es lo que queremos?.