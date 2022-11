Reforma electoral, grave peligro para la democracia, asegura Enrique Alfaro

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, consideró que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador representa "un grave peligro" para la democracia en el país, sin embargo, opinó que se logra más con el diálogo que con marchas como las convocadas para el domingo en varias ciudades del país.

"Yo comparto la opinión de que la propuesta de reforma que se está planteando representa un enorme peligro para nuestro sistema democrático, pero como gobernador de Jalisco, evidentemente no participaremos en este ejercicio (las marchas), respetaremos a quien lo haga y garantizaremos que la marcha se dé en paz y seguridad para todos", indicó.

El mandatario señaló que está convencido de que las marchas no son tan efectivas para cambiar las cosas como la apertura al diálogo, por lo que sería mejor tratar de ir por esa ruta.

"Yo creo que se gana más con voluntad para platicar que marchando, es mi convicción y me parece que si bien hay muchas cosas que se pueden corregir de nuestro sistema electoral, el plantear las cosas en términos de destrucción de instituciones que tienen el respeto de los mexicanos, como es el INE, me parece un error; Creo que si se abriera un espacio de diálogo, se podría avanzar mucho más", dijo.

Alfaro cuestionó que no exista la voluntad de diálogo para abordar este tema y dijo que espera que pronto se abra un espacio para entablar una discusión seria, respetuosa y responsable para poder resolver las diferencias que tiene polarizado al país.

"Yo estoy en espera de tener una reunión con nuestra representación en el Congreso federal después de la discusión del presupuesto, yo espero verlos la semana próxima para entender cómo va ese proceso, qué posibilidades hay de que se planteen alternativas, de que se pueda construir, si se necesita una reforma, una reforma que estuviera consensuada en materia electoral", indicó.