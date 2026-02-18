Reforma electoral se tambalea por pluris

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso sí contempla reducción de plurinominales y recorte de presupuesto.

El proyecto que fue presentado este lunes a los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y de Senadores, Ignacio Mier, rompe el acuerdo previo que existía entre los líderes de los tres partidos (Morena, PT y PVEM).

Este martes, en una reunión privada que tuvo con diputadas y diputados de Morena, Monreal Ávila reconoció que la reforma "no está tan fácil", pero adelantó que la bancada guinda respaldará a la Titular del Ejecutivo.

"No está tan fácil la reforma electoral. Así es que preparémonos para respaldar a la Presidenta. Sea cual sea su propuesta, Morena tiene que respaldar a la Presidenta de manera incondicional", declaró en el encuentro a puerta cerrada que se realizó en el salón Aurora Jiménez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que la propuesta inicial de Sheinbaum Pardo fue reducir el número de plurinominales en las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que consideró que la iniciativa será enviada "por congruencia", aún sin no pasa en el pleno.

"Conociendo a la Presidenta que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y Morena la va a respaldar en todo", declaró.

Desde el pasado 11 de enero, las bancadas del PT y del Partido Verde se integraron a la negociación de la reforma electoral, en la que se planteó mantener a los plurinominales, mediante un proceso de elección ciudadana.

Se había logrado que la reducción presupuestal fuera mínima; en la última semana la Titular del Ejecutivo determinó que enviará su propuesta inicial, con adelgazamiento de 132 curules, de las cuales 100 corresponden a la Cámara Baja y 32 a la Cámara Alta, así como reducción presupuestal de los partidos en 25%.

"La Presidenta es consecuente con lo que dice y hace y, sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la cámara debe estar conformada con menos plurinominales", detalló Monreal.