Reforma eléctrica, alto riesgo a seguridad energética: Canacintra

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- La propuesta de reforma a la industria eléctrica impactará adversamente a México porque representa un "alto riesgo" a la seguridad energética del país, impactará el crecimiento económico, el medio ambiente y la salud, explicó el presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro.

Expuso que la iniciativa va contra el uso de nuevas tecnologías, de las políticas y tendencias internacionales para reducir la contaminación ambiental.

"Pero aquí no queda todo; ya que, además coloca en el escenario a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como ente predominante al controlar selectivamente tanto la compra como venta de energía a usuarios finales; así como, los precios de los mismos.

"Ello, provocaría un retraso y retroceso en la modernidad del país e incrementaría la incertidumbre actual en los negocios al no garantizar condiciones de inversión abiertos y transparentes".

Añadió que la propuesta va contra el Estado de derecho, así como afectará la libre competencia, impide el desarrollo de las energías renovables, por lo que al desplazar proyectos de generación impacta en un mayor desempleo.

El presidente de Fomento Industrial de la Canacintra expuso que la propuesta "impactaría adversamente a nuestro país en materia de crecimiento económico, ambiental y de salud; y sin lugar a dudas, impactaría al fomento industrial dentro todos los sectores económico productivos del país ocasionando daños irreversibles a mediano y largo plazo; ya que, detendría, limitaría, discriminaría, inhibiría, dificultaría y hasta ahuyentaría de nuestro país la participación del sector privado".

Sin embargo, la propuesta pretende basarse en el uso del carbón o combustóleos contaminantes, lo que además de contaminar afectará la salud por el aumento de emisiones de carbono.

Para Chaparro Romero "esta iniciativa tiene más cuerpo político que soporte técnico al carecer de estrategias o replanteamientos y fundamentos orientados a la generación de energías limpias".

Coordinador de diputados de Morena promete definir ruta para Reforma Eléctrica este martes

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se reunió en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para puntualizar diversos aspectos de la Reforma Eléctrica.

En el encuentro privado, realizado en Palacio Nacional, el legislador se comprometió a hacer las gestiones necesarias para definir, este mismo martes, la ruta para el debate de la iniciativa presidencial.

"Vine a puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con la Reforma Eléctrica y el proceso que vamos a seguir, y que mañana lo voy a platicar en la Junta de Coordinación Política", puntualizó entrevistado al término de la reunión.

El legislador federal descartó tener alguna preocupación por alcanzar los votos necesarios para que se apruebe la Reforma que es de carácter constitucional, y confió en que logrará el convencimiento de la bancada de PRI:

"Yo espero que sí, vamos a trabajar con ellos, yo espero que sí. No hemos dejado de platicar y mañana lo vamos a platicar en la junta".

Mier Velazco reiteró que en breve iniciarán los parlamentos abiertos para convencer a todos los sectores sobre las bondades de la reforma.

"Yo lo he dicho siempre, primero tenemos que ganar la confianza de la gente, 8 de cada 10 están a favor de la Reforma Eléctrica porque es una reforma generosa, bondadosa por el beneficio de México pero también debemos escuchar a aquellos que sienten que se van a ver afectados y platicar con ellos, debatirlo, hacer foros, llamar a especialistas, académicos y a los altos directivos para que en un trabajo de discusión de debate de conocimiento, los mexicanos sepan por qué razón es y no incurrir en los errores en los que se incurrió en la anterior reforma de 2013 que en 40 minutos la aprobaron", indicó.

En el encuentro de este martes, estarán presentes los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las Comisiones de Energía y puntos constitucionales, a fin de definir en conjunto la ruta para el inicio de los Parlamentos Abiertos.

"La junta va a coadyuvar, va a acompañar pero no vamos a usurpar las atribuciones que le corresponden tanto a la Comisión de Puntos Constitucionales como a la Comisión de Energía.

"Entonces vamos a acompañar el proceso y que cuenten con el respaldo por parte de la junta de los partidos integrantes para que en primer lugar invitemos a los altos ejecutivos, dueños de las empresas generadoras tanto de autoabasto como los independientes", expuso.

Finalmente, el morenista dijo que la molestia de la oposición y las amenazas de que la reforma eléctrica ya está muerta, se dieron al calor del debate del Presupuesto, por lo que "en todo caso ya pasó".

A su vez, sostuvo que trabajará a fin de que la iniciativa sea una realidad, pues "es una buena reforma que va a garantizar la transición energética para nuestro país, que nos va a permitir que para 2050 tengamos autosuficiencia en energía limpia, que sea barata y que esté al servicio de los mexicanos, a buen precio, pero sobre todo que sea una palanca para el desarrollo nacional".

Se reúnen Mier y AMLO previo a discusión de la reforma eléctrica

En víspera de la discusión de la iniciativa de reforma en materia eléctrica, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, entró este lunes por la tarde a Palacio Nacional en donde se prevé que se reúna con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Al preguntarle el motivo de su visita al recinto histórico, el legislador morenista no quiso informar y aseguró que a su salida daría detalles.

El pasado martes, al término de la reunión que legisladores de Morena, PT y PVEM sostuvieron con el presidente López Obrador tras la aprobación del presupuesto para 2022, Ignacio Mier, aseguró que confía en convencerá al grupo de priistas que abiertamente han rechazado la reforma eléctrica, pero adelantó que lo hará hasta que se enfríen los ánimos.

"Vamos a hablar con todos, vamos a darles su tiempo, si no le das el tiempo al pastel, se te baja, dicen las abuelitas. Vamos a confiar en que los podemos convencer, pero hay que serenarnos, dicen en Los Mochis, Sinaloa, que no hay caldo que no se enfríe, hay que esperar a que se enfríe", declaró.