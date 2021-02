Reforma eléctrica, blindada: Morena

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la reforma preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica está blindada contra acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Sí [descarto inconstitucionalidades], porque no estamos haciendo una contrarreforma constitucional, son modificaciones y reforma a la ley secundaria, a la que nació precisamente derivada de esa reforma de 2013; la Ley de la Industria Eléctrica sustituye a la derogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica", aseguró Ignacio Mier.

En este contexto, dijo que no tiene nada que ver el revés que le dio la Suprema Corte a la política energética de López Obrador con esta nueva iniciativa.

"No [son] vinculantes los lineamientos sobre los cuales se pronunció la Corte con relación a la iniciativa que pretende reformar diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica", señaló.

El líder morenista afirmó que el espíritu de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal para modificar la Ley de la Industria Eléctrica es que no haya ningún síntoma que pueda reflejar dumping o subsidios disfrazados; además, procura que exista igualdad de competencia entre empresas públicas y privadas.

Indicó que dicha iniciativa tendrá que discutirse y aprobarse en el pleno a más tardar el 2 de marzo. "Nosotros pensamos que hacia la tercera o cuarta semana de febrero la estaremos aprobando, discutiendo y sometiendo a consideración del pleno".

El morenista recordó que cuando se aprobó la reforma constitucional en materia energética "lo incorporan en un transitorio para darles un régimen de privilegio; actualmente la capacidad instalada es de más de 80 mil MW; [sin embargo], se consumen en el país 48 mil MW, entonces hay un superávit".

"En la reforma de 2013 definieron en la ley como energías limpias la eólica, fotovoltaica, solar, hidroeléctrica y de ciclo combinado, pero en el reglamento lo que hicieron fue denominarlas energías limpias y renovables. Entonces, las de ciclo combinado y la nucleoeléctrica ya no son renovables, las sacaron en perjuicio de los mexicanos y en privilegio de los particulares", indicó.

Mier Velazco sostuvo que es falso que se vaya a favorecer a la CFE; "lo que vamos a hacer es revisar, que nos determinen, de cara a los mexicanos, cuáles son sus costos unitarios en la generación de un kilowatt (KW)".

Parlamento abierto. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, afirmó que la iniciativa preferente del Presidente de la República que busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica tiene varias inconsistencias, además de que genera incertidumbre y afecta a los privados.

El líder priista subrayó que la iniciativa se tiene que revisar en parlamento abierto y hacerle los ajustes correspondientes, ya que en los términos en que está se elevarían los costos de generación de electricidad, lo que repercutirá en el consumidor final.

Asimismo, René Juárez dijo que esta modificación constitucional traería consigo una carga presupuestal que afectará las finanzas públicas del gobierno federal, porque tendría que haber un mayor subsidio que permita mantener las tarifas y, además, sería una reforma anticonstitucional e iría en contra de las energías limpias, toda vez que daría prioridad a la generación fósil.

"Desde el punto de vista económico, [la iniciativa] es absurda, porque lo que pretende es elevar los costos de generación, lo cual repercute en el consumidor final; es decir, vamos a contrapelo de lo que parecería lógico, producir energías limpias más baratas, y ahora lo hacemos precisamente al revés", argumentó.