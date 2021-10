Reforma Eléctrica de AMLO, manzana envenenada: López Rabadán

La vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, comparó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador con una manzana envenenada: "aparenta ser bonita por sus toques nacionalistas, pero si se prueba puede generar enfermedad e incluso, muerte".

En conferencia de prensa virtual, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado calificó como inmoral e ilegal la declaración de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no se pagarán indemnizaciones por contratos cancelados una vez que la reforma entre en vigor.

"Es una irresponsabilidad, queda claro que es un político del siglo pasado. Es evidente que esa declaración es insensata, si eso sucediera van a ahuyentar la posibilidad de que alguien venga a invertir en nuestro país. (...) Lo que él está proponiendo es simple y sencillamente una aberración jurídica. Es ilegal, pero sobre todo, es inmoral", señaló.

Kenia López Rabadán insistió que esta es una reforma tóxica y dañina que no va a pasar si llega al Senado de la República en los términos actuales.

"La reforma eléctrica es como una manzana envenenada, aparenta ser bonita por sus toques nacionalistas, pero si se prueba puede generar enfermedad, e incluso, muerte. Sin luz el problema no es que los mexicanos dejen de ver Netfix, no. El problema es que, al ser la luz tan cara, millones de familias tendrían que desconectar sus refrigeradores y sin comida empezará a enfermar".