Reforma judicial queda aprobada en general y lo particular; va al Senado

En la sala de Armas del Deportivo Magdalena Mixhuca, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma al Poder Judicial en lo particular, por 357 votos a favor y 130 en contra de la oposición, y los votos bajo protesta de los legisladores panistas. Y fue enviado, como minuta, al Senado de la República.

Avalaron tres modificaciones de sus correligionarios para gratificar a magistrados y jueces y quitar un candado que les impedía ejercer su profesión antes de dos años después de concluir su cargo.

Pero ninguna de las modificaciones que habían anunciado en días pasados, como resultado del análisis que realizó el grupo especial para revisar el dictamen, encabezado por la diputada Olga Sánchez Cordero, quien no se presentó a la sesión por problemas de salud.

La legisladora morenista dijo el viernes pasado que tenían que realizarse modificaciones para quitar de la reforma constitucional, aspectos que consideró deberían establecerse en leyes secundarias, como algunos requisitos para competir por los cargos de ministro, magistrados y jueces, entre ellos el promedio mínimo de 8 y las cartas de recomendación.

Después de que a las 04:14 horas de hoy, se votó en lo general la reforma judicial, transcurrieron otras cuatro horas y media para que los diputados de todos los grupos parlamentarios presentaron 610 reservas, que fueron desechadas casi en su totalidad. Y se tomaron casi una hora para votar de viva voz, ante la falta del tablero electrónico.

El diputado Arturo Ávila, vocero de la bancada morenista, presentó una reserva, que fue avalada, al artículo décimo transitorio para que los magistrados de Circuito y jueces de Distrito reciban una gratificación.

"Se propone la modificación para que las magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado o no resultar electas, sean acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho", explicó.

Otra reserva aceptada fue la del diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM), que propuso establecer que para el caso de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, no se limite su derecho a ejercer la profesión en Derecho fuera del Circuito judicial de su adscripción, al momento de dejar el cargo.

"¿Qué quiero decir con esto? Qué al terminar su cargo, las magistradas y magistrados, jueces y juezas, no pierdan el derecho, como lo dicta el artículo 101, de trabajar en los dos años siguientes, y que fuera de su circunscripción puedan trabajar en donde sea, del territorio nacional, para que no pierdan el derecho de ejercer su profesión y, con su experiencia, sigan enriqueciendo el área del derecho de nuestro país", expresó.

La última reserva aceptada por Morena y sus aliados fue la que presentó la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) para agregar la palabra "jueza" en el artículo 17.