Diputados de Morena arremeten por amparos contra Reforma Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, arremetió contra las y los integrantes del Poder Judicial que han interpuesto y otorgado amparos y suspensiones en contra de la reforma en esa materia.

A través de un comunicado, afirmaron que lo anterior "viola la ley y excede sus funciones".

"El Poder Judicial no debe intervenir en los actos del Poder Reformador de la Constitución; viola la ley y excede sus funciones. La mayoría calificada en el Legislativo respaldamos a la presidenta @Claudiashein, quien sin duda no aceptará un acto ilegal de un órgano no competente", declaró el coordinador parlamentario Ricardo Monreal, en su cuenta de X.

En un comunicado, dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrantes del Poder Judicial Federal, señaló que cuidar el sistema democrático "es aceptar el cambio constitucional por los métodos que la propia Ley Fundamental establece".

"Esa es la vía que las mayorías legislativas en las cámaras del Congreso de la Unión y casi la totalidad de congresos locales han seguido: realizar una reforma constitucional al Poder Judicial, mediante el órgano revisor de la Constitución", puntualizó.

Agregó que al ser una decisión constitucional, la reforma al Poder Judicial no es ni impugnable, ni revisable, ni suspendible por medio alguno de control judicial, "como lo ha aceptado el propio Poder Judicial de la Federación en el pasado, cuando se impugnaban reformas constitucionales".

Entre las razones por las que las y los Morenistas afirmaron que no lo es, destacaron el argumento de que la Constitución nunca es contradictoria consigo misma, y que ningún órgano de un Poder constituido, como un juzgado de distrito o incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede estar por encima y anular las decisiones que toma el órgano revisor de la Constitución y a quien la Carta Magna encomienda esa función.

Los congresistas de Morena también acusaron a las legisladoras y legisladores de la oposición, quienes han señalado que la presidenta Claudia Sheinbaum incurre en desacato por no cumplir la suspensión de una juez de Distrito que ordena retirar del Diario Oficial de la Federación dicha reforma.

"¿Qué pretenden esos legisladores y legisladoras? ¿Qué se desconozca una decisión tomada conforme a la propia Constitución? ¿Qué se valide una suspensión que como han sido todas- se dicta frente a actos inimpugnables y la cual ningún juez/a constitucional tiene competencia para emitir?", cuestionaron.

Y agregaron: "¿De qué lado están, señoras y señores legisladores: del lado de la abrumadora mayoría popular que está representada en el Poder Legislativo mexicano o del lado de burócratas judiciales que dictan resoluciones a su favor?"

Finalmente, aseguraron que cuando las y los jueces y ministros se otorgan suspensiones y amparos a sí mismos, "sólo corroboran la necesidad de la reforma que se ha emprendido a un Poder Judicial ajeno a las necesidades populares".