Senadora Chuya Díaz se disculpa por llamado a linchar a legisladores

La senadora del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo, ofreció disculpas al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a quienes se sintieron agraviados por sus declaraciones en las que instó a la población a linchar a los legisladores de oposición que votaran a favor de la reforma judicial.

En una carta leída durante la sesión ordinaria por la secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, la legisladora conocida como "Chuya" Díaz expresó: "Lamento que así haya sido y por ello quiero ofrecer una disculpa pública a todos los que se sintieron ofendidos, pues en ningún momento pretendió ser una amenaza o llamado a la agresión hacia nadie".

Díaz explicó que su estilo de comunicación es coloquial y directo, y que sus palabras no tuvieron la intención de incitar a la violencia. Recordemos que en una ocasión mencionó: "es como para que al g... que no vote en contra lo linchen al pend..., es en serio. Así como es y así como soy yo de mal hablada que lo agarren a ching... y que le den con todo al g... que no vote en contra de esta reforma".

Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aceptó las disculpas y comentó que no procederá con una demanda penal ni solicitará el desafuero, como había anunciado anteriormente. Fernández Noroña mencionó que se busca mantener la serenidad en los próximos días, ya que se avecinan debates importantes, como el de la Guardia Nacional y la toma de protesta de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. "Todas las fuerzas políticas estamos en disposición de ir serenando los ánimos", concluyó.