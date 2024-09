Trabajadores del Poder Judicial protestan en el Senado por Reforma Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Previo a la primera lectura del dictamen de la reforma judicial en el Senado, arribaron decenas de trabajadores a las inmediaciones del recinto legislativo para instalarse en campamento.

Con lonas, casas de campaña, cobijas, mochilas y maletas llegaron trabajadores del Poder Judicial de diversas entidades de la República Mexicana.

Gregorio Miguel Romero, secretario del Tribunal Colegiado en materia de trabajo en Puebla, destacó que se quedará junto con sus compañeros en el plantón, que mantienen los integrantes del Poder Judicial.

Los trabajadores de Puebla se instalaron en una casa de campaña para resistir las inclemencias del clima. "Vamos a estar aquí, en el campamento, ya aprobaron los puntos constitucionales en el Senado y mañana inicia la discusión", dijo.

Miguel Romero pidió a los 43 senadores de la oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano que cumplan su palabra para votar en contra de la reforma judicial.

"Tienen que trabajar los senadores, los 43 legisladores que dijeron que van a votar en contra, que lo hagan. Con eso no pasa la reforma. No es cierto que se necesiten nada más 85 senadores, se necesitan 86 y no tienen la mayoría calificada Morena en el Senado, dijo.