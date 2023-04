Reforma minera no es expropiadora y se conservarán concesiones: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la iniciativa de reforma a la Ley Minera y de Aguas Nacionales "no es una reforma expropiadora" por lo que garantizó que se conservarán concesiones.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que con la política que se ha impulsado en su gobierno las empresas del ramo han obtenido utilidades y ganancias como nunca.

"No afecta, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, también `fantasmas´ muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera, porque hubo un exceso, ya lo hablaba yo ayer.

"¿Cómo les puedo demostrar que les ayuda una política como la que estamos aplicando? De manera muy sencilla: han seguido haciendo negocios y han obtenido utilidades y en algunos casos, como nunca. No han sido afectado (...) Entonces no pasa nada, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones", afirmó.

La propuesta de reforma plantea reducir de 50 a 15 años la vigencia de las concesiones, las cuales podrán prorrogarse sólo en una ocasión, así como eliminar la posibilidad de expropiar terrenos para utilizarlos en la minería y condiciona las concesiones a la disponibilidad de agua, entre otros aspectos.

En Palacio Nacional, López Obrador acusó que desde el sexenio de Carlos Salinas al de Enrique Peña Nieto se concesionó el 60% del territorio nacional para explotación minera.

"Llegaron a entregar, 120 millones de hectáreas, es hasta hace seis años que se llevó a cabo una reforma para que volvieran a pagar impuestos por la extracción de minerales, y eso que manejaban querían manejarlo ellos, que tampoco es mucho, no es lo que pagan en Canadá, no les pagan a los trabajadores como a los de Canadá, no cuidan al medio ambiente como se cuida el medio ambiente en Canadá, y han entendido poco a poco las mineras, pero hay quienes no", aseguró.

El presidente López Obrador manifestó que, aunque no viene en la reforma, en un supuesto de cancelar la mitad de las concesiones, la iniciativa privada tendría 60 millones de hectáreas para la exploración y explotación de minerales, y les permitiría trabajar minas durante más de mil años.

"Porque el derroche de mineras se daba para la especulación financiera obtenían la concesión, y ni siquiera exploraban, ni invertían, sino que con esa concesión iban a bolsas de valores y vendían acciones, o la comercializaban, un poco lo que sucedió con la reforma energética", expresó.