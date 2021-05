Reforma para la Corte, antesala de AMLO para reelegirse, advierten

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, sostuvo que la reciente reforma que aprobó el Senado para ampliar dos años al periodo de gestión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es la antesala para la reelección de Andrés Manuel López Obrador porque el Presidente quiere reelegirse y mantenerse en el poder.

Afirmó lo anterior, al ser cuestionado sobre lo declarado por el propio mandatario federal, durante la conferencia mañanera, sobre que entre el pueblo hay quienes le han pedido que se reelija, pero su respuesta ha sido, según él, negativa.

"Quien en pan piensa es porque hambre tiene, el presidente quiere reelegirse, ese es el problema y es lo que no hemos visto", dijo de vista por Tlaxcala a donde acompañó a la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD-PAC-PS, a la gubernatura, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Explicó que ese es el trasfondo de la reforma inconstitucional para ampliar el mandato al titular del Poder Judicial por dos años, mismo que quedará como "grave precedente" porque el artículo 97 dice que el presidente de la Corte dura en su encargo cuatro años y no puede reelegirse.

"Y lo que ellos están haciendo es un artículo transitorio de la ley, muy por debajo de la Constitución, para ampliarle el mandato presidente del titular del Poder Judicial, y si hoy se le amplía el mandato al titular del Poder Judicial por qué no mañana al titular del Ejecutivo federal", subrayó.

"¿Quién le preguntó si quería o no reelegirse?, eso no se puede, la Constitución simplemente no lo permite. Está claro que trae deseos de mantenerse en el poder y eso México no lo va a permitir", agregó el líder nacional del PAN.

Cortés comentó que, por ello, hoy más que nunca, es necesario el contrapeso y equilibrio en la en la cámara de las y los diputados.

Para lograrlo, arguyó que el PAN hizo alianza con el PRI, PRD y demás partidos, para ponerle un alto al "autoritarismo, las pretensiones de reelección del presidente López Obrador".

"Eso no puede ser, no puede ser, simplemente es inaceptable", acotó.

El líder el albiazul aseguró que, como parte de las reformas, el Gobierno federal también tienen la intención de nacionalizar el ahorro de los trabajadores, resguardado en lo que se conoce como Afores y cuentas individualizadas, y gastárselo como ya se gastaron otros fondos.

"Realmente a México le urge un hasta aquí, ponerle un alto a Morena, ponerle un alto al autoritarismo, ponerle un alto a esas intenciones claras de ampliación de mandato del ejecutivo federal", concluyó.