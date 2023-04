Reformas legislativas buscan tapar ineficiencia del gobierno: PRD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL). - Ante los recientes cambios legislativos aprobados por la coalición oficialista en la Cámara de Diputados, la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, lamentó los daños que se causaron nuevamente a la institucionalidad legislativa.

De acuerdo con Díaz Contreras, la aprobación sin consensos y violentando todos los procedimientos rompen el principio del diálogo que se construye desde la presentación de las agendas legislativas. "A la coalición oficialista no le interesó construir agendas comunes ni alcanzar consensos, usaron su mayoría para revivir viejas prácticas para aprobar por consigna presidencial, sin importar argumentos ni diagnósticos", lamentó.

Para la Secretaria General, el paquete de reformas aprobadas describe a un gobierno fallido desesperado por obtener impunidad de todos los actos de corrupción e ineficiencia administrativa.

Generado por los excesos de este sexenio. Por lo que afirmó que son previsibles nuevos problemas jurídicos, financieros y administrativos.

Citó como ejemplo la reforma que manda a Función Pública, la facultad para nombrar a titulares de administración y finanzas, realizar compras y conducir negociaciones comerciales, ya que no resuelve la congestión burocrática que se generó al centralizar esas atribuciones en Hacienda; por lo que sólo busca ocultar a los beneficiarios de las indiscriminadas adjudicaciones directas de este gobierno.

También criticó la extinción de Financiera Rural y el Conacyt que son instancias especializadas para generar desarrollo nacional, con proyectos de inversión, conocimiento y tecnología. "En Financiera Rural hubo un aumento irresponsable de la cartera vencida que terminó con el organismo y debe haber responsables; y en Conacyt, quieren ocultar su incapacidad frente a la comunidad científica del país", añadió.

Díaz Contreras afirmó que Morena y sus aliados usan su poder legislativo para obtener impunidad transexenal.

Por lo que sugirió a las y los Senadores a defender el Estado Social de Derecho y rechazar cualquier aprobación fast track de las minutas enviadas por la Cámara de Diputados, ya que la sociedad demanda una discusión participativa e incluyente para resolver conjuntamente los problemas nacionales.

En contraste, la lideresa se refirió a la denominada "Ley 3 de 3" la cual fue calificada como un triunfo del movimiento feminista plural que sigue en pie de lucha, toda vez que la minuta surgió del diálogo consensuado con todos los grupos parlamentarios y fue acompañada por el PRD.

"De cara el próximo proceso electoral, le pedimos al Senado su aprobación ya que no podemos esperar más tiempo para garantizar elecciones libres de violencias", urgió.

Finalmente, consideró que el futuro democrático del país está en la construcción de gobiernos de coalición con la ciudadanía, las organizaciones sociales y partidos políticos progresista.

"Los gobiernos de coalición son una propuesta del PRD y el día de hoy, en compañía del Presidente Nacional Jesús Zambrano Grijalva y el Senador de la República, Miguel Ángel Mancera.

Espinosa, tomamos protesta a las y los coordinadores que promoverán esta agenda en los 32 estados de la república para promover el diálogo y alcanzar consensos justos", concluyó.