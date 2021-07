Reformas presidenciales "no van a pasar", advierte PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que ni el sol azteca, ni las bancadas del PRI y del PAN, permitirán que haya más modificaciones a la Constitución en materia energética, de seguridad y electoral.

"La coalición legislativa Va por México no permitirá que ninguna reforma dañe a las y los mexicanos. Al contrario, el PRD en el Congreso de la Unión defenderá los derechos de la ciudadanía y la democracia en el país", puntualizó a través de un comunicado.

El líder perredista calificó como "una irresponsabilidad" y "una actitud acorde con sus pretensiones dictatoriales", que Andrés Manuel López Obrador centre su atención en impulsar esas reformas, "sabiendo que la población está padeciendo una violencia desmedida en el país, la falta de medicamentos, empleo, salarios dignos y violencia en contra de las mujeres".

Zambrano Grijalva consideró que la reforma energética con la que se pretende garantizar el control absoluto a la CFE, "es un anacronismo que solo traerá más corrupción, así como el abandono de la inversión en energías limpias".

"Por eso lo decimos claro: no van a pasar, las vamos a frenar", insistió.

Sobre la reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, aseveró que lo verdaderamente urgente es que haya cambio de estrategia, 2no de andar moviendo a los elementos de una dependencia a otra y mucho menos adscribirla a la SEDENA, con lo que se militarizarían de lleno las funciones policiales".

"Que ya abandone la estrategia y el discurso de los abrazos y no balazos; a las bandas delincuenciales hay que combatirlas, no consecuentarlas como ocurrió en las elecciones en Michoacán y varios estados de la República, donde ahora los criminales humillan a las fuerzas armadas. Con esa estrategia, la Guardia Nacional es un ente inservible", expresó.

Finalmente, en relación con la reforma en materia electoral, el dirigente del PRD dijo que "los más tramposos y mapaches" de esta elección fueron de Morena.

"¿o ya se les olvidó que Morena usó la vacuna y programas sociales con fines electorales al través de su ejército electoral de los mal llamados Servidores de la Nación, y que rebasaron topes de gasto de campaña? Querer eliminar al INE bajo el argumento de que es muy costoso en realidad encubre la intención de someterlo al gobierno, quitarle su autonomía, y regresar a los tiempos del control de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación. No lo vamos a permitir", concluyó.