Reforzarán brigadas para vacunar a comunidades apartadas

Ante la llegada de la nueva variante ómicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reforzarán las Brigadas Correcaminos en el país para llegar a las comunidades más apartadas y vacunar a la población contra Covid-19, sobre todo en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

"Acordamos el lunes reforzar las Brigadas Correcaminos, sobre todo en Chiapas, Guerrero y en Oaxaca para ir a las comunidades más apartadas", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal llamó a la población a vacunarse contra coronavirus pues indicó que si uno está protegido los riesgos son mínimos ante la llegada de la nueva variante ómicron.

"Quiero aprovechar para llamar a los que no están vacunados a que se vacunen. Si uno está vacunado con las dos dosis y con el refuerzo, está uno protegido, no hay riesgo con la nueva variante o sin mínimo los riesgos y no hay fallecimientos. Esto está probado.

"Vamos a insistir en eso, hay que vacunarse, se los pedimos, que lo piensen, que no hay daño con la vacuna, que al contrario ayuda la vacuna. Voy a insistir, porque entre más vacunados estamos más protegidos", dijo.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que el que la población tuviera sus esquema de vacunación completa ha ayudado a que no se tengan "problemas graves" con la nueva variante porque ya se había avanzado.

En este sentido, el presidente López Obrador puso de ejempló que en la Ciudad de México, de las 325 personas que estaban hospitalizadas por Covid, 254 (78%) no estaban vacunadas, mientras que el resto, solo 71 (22%) habían sido ya vacunados.