Refuerzan las acciones contra el barrenador

Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México informó este jueves que ha reforzado el operativo de emergencia para contener el gusano barrenador del ganado (GBG) en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la Huasteca de San Luis Potosí, noreste del país.

Según informó la Sader en un comunicado, esta estrategia ha alcanzado resultados positivos que confirman su eficacia y detalló que durante enero el personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recorrió más de 1,600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80,000 animales y aplicó tratamientos preventivos en las zonas afectadas.

De acuerdo con las autoridades estas acciones permitieron reducir significativamente el número de casos activos de esta plaga, al tiempo que señaló que se liberaron más de 261 millones de moscas estériles en la región en este mismo periodo.

Como resultado de estas medidas, en Tamaulipas los casos activos de gusano barrenador bajaron de 16 a ocho; en San Luis Potosí, de nueve a cuatro; y en Veracruz, de 30 a 28.

Según datos de Senasica , a nivel nacional, se han registrado más de 15,000 casos acumulados de la plaga desde noviembre de 2024, de los cuales 718 permanecen activos.

El parásito, que se consideraba erradicado del país desde 1991, reapareció en noviembre de 2024, lo que activó un operativo sanitario de emergencia.