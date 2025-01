Regaló IFT concesiones antes de cerrar; "no van a proceder", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que cancelará las últimas concesiones que otorgó el Instituto federal de Telecomunicaciones (IFT), pero no dio detalles del por qué.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, se refirió a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la desaparición de siete órganos autónomos, y en especial del IFT que, dijo, quiso dar un "albazo".

"Por cierto, el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se van a echar para atrás, eso ya lo vamos a presentar aquí. Quisieron hacer un albazo, pero no va a proceder, ya vamos a explicar lo que hicieron", expresó.

Recordó que las facultades del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se fusionarán en un solo ente, y su objetivo central será evitar los monopolios.

"De los organismos autónomos, en el caso del IFT y de la Cofece se crea un organismo descentralizado, cuya cabeza de sector es Economía, y su objetivo central es evitar mayor concentración de servicios y producción de bienes, es decir, es un organismo cuya función esencial es disminuir los monopolios, que no cumplió con esa función ni el IFT ni el Cofece", dijo.