Registran 30 casos de golpes de calor en Sinaloa

CULIACÁN, Sin., junio 13 (EL UNIVERSAL).- En la actual época de verano, en el estado se han presentado 30 casos de golpes de calor, entre trabajadores que laboran a la intemperie y no se hidratan en forma continua y adecuada, sin que se tengan registros de defunciones por estos casos.

A causa de las altas temperaturas que se presentan en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, la semana pasada notificó que el periodo de clases regulares, en los seis mil 343 planteles del nivel básico, concluirá el próximo día 29 de junio, por lo que los alumnos saldrán antes de lo previsto en el calendario escolar.

El titular del Instituto Protección Civil del Estados, Aurelio Roy Navarrete señaló que las personas que trabajan en la construcción, en bodegas o desarrollan actividades en el campo, los cuales se ven expuestos a las altas temperaturas, deben cuidar su hidratación para no padecer el golpe de calor en esta época del año.

Dio a conocer que en los 30 casos que se han presentado de golpes de calor en varios puntos del estado, todos los pacientes han recibido tratamiento médico y no ha pasado a mayores, los problemas de salud.

La Secretaría de Educación Pública del Estado, la semana pasada emitió un comunicado en el que informó que todas las actividades educativas concluirán 5 días antes de lo previsto en el calendario oficial que marcha como fecha el día 26 del mes de julio próximo.

Se describe que, si bien el día 29 de junio próximo concluyen las clases regulares, un día después se tiene previsto celebrar la 8ª Sesión ordinaria de CTE y Taller Intensivo de formación continua para docentes.