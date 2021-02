Registran 4 "eventos menores" tras aplicación de vacuna a abuelitos

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que en el primer día de vacunación contra coronavirus en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco se han reportado cuatro eventos menores relacionados por la aplicación de la dosis rusa Sputnik-V.

En una breve entrevista al llegar a la Macro Unidad Vacunadora del Deportivo Xochimilco, López Arellano destacó que las personas relacionadas a los eventos no han requerido trasladarlos a una unidad médica pues estuvieron en observación y sólo tuvieron una baja de presión arterial.

Por su lado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que al corte del mediodía van más de 7 mil 634 personas vacunas en las seis sedes de las tres alcaldías. Además invitó a la población a no llegar desde temprano debido a que hay suficientes vacunas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la vacuna contra Covid-19 se aplica a todos las personas adultas de 60 años y más, incluso si tienen hipertensión o diabetes ya que no hay contraindicación; se pone conforme al calendario establecido en las seis Macro Unidades de Vacunación de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco.

Recordó que las personas mayores deben acudir bien alimentados, hidratados, con ropa cómoda para recibir la vacuna y mantener su tratamiento de medicamentos si tienen alguna enfermedad como hipertensión o diabetes.

La dependencia indicó que las Macro Unidades Vacunadoras cuentan con Área de Observación para supervisar cualquier reacción adversa a la vacuna en los 30 minutos posteriores.