Registran nuevo derrame en Dos Bocas

Ciudad de México.- Este domingo les confirmó que se generó un nuevo derrame en la refinería Olmeca Dos Bocas, Tabasco, a días de reportar un incendio en la zona.

"El gobierno de México mantiene un operativo de atención interinstitucional ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades)", señaló la empresa este domingo.

En menos de un mes la empresa ha reportado dos derrames, uno más en las costas de Veracruz y un incendio también en las inmediaciones de la refinería Olmeca.

Pemex aseguró que como parte de sus acciones por remediar el daño, se llevaron a cabo recorridos de supervisión en la zona del muelle y playa de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Dos Bocas, así como reuniones de coordinación para la implementación de medidas inmediatas de contención, limpieza y evaluación del impacto ambiental.

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A la fecha, se han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con el combustible.

De manera complementaria, personal técnico de Pemex, en coordinación con Semar, ejecuta acciones de contención y recuperación en el río Seco, a la altura de la ranchería Limón, en el municipio de Paraíso.

Mediante la instalación de barreras de contención se ha logrado confinar el hidrocarburo y prevenir su dispersión hacia la laguna Mecoacán.