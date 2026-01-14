Registro de celulares: las líneas que no deberán darse de alta

logo pulso
A partir del 30 de junio, las líneas no registradas en México serán suspendidas. ¡Evita la interrupción de tu servicio!

Por El Universal

Enero 14, 2026 05:25 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El pasado 9 de enero se puso en marcha en México un registro obligatorio de líneas telefónicas para números activos. La medida busca frenar extorsiones, fraudes y otras conductas delictivas.

El trámite aplica a líneas en funcionamiento ligadas a empresas de telecomunicaciones como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Altán.

El registro de líneas telefónicas puede realizarse de manera presencial o por medio de plataformas en línea. Para completar el proceso se solicita identificación oficial con fotografía, CURP o pasaporte.

El procedimiento debe completarse antes del 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio de 2026, los números no registrados serán suspendidos.

No todos los dispositivos ingresan al padrón de líneas telefónicas. Quedan fuera los números asociados a tarjetas SIM sin capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS.

En la modalidad en línea se cuentan tres intentos para concluir el proceso. Si no se logra finalizar, se puede contactar a un asesor al *111 en planes de renta o al *264 en líneas Amigo. También se puede acudir a un Centro de Atención a Clientes.

Los números sin registro no podrán usar el servicio móvil hasta concluir el trámite. Durante la suspensión de la línea, solo se permite la comunicación con servicios de emergencia y atención ciudadana: 074, 079, 088, 089 y 911, además de *111 para planes de renta y *264 para líneas Amigo.

La suspensión del servicio no elimina la obligación de cubrir los pagos de servicios contratados ni, en su caso, del equipo telefónico entregado.

