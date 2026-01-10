Registro obligatorio de celulares: ¿Dónde realizar el trámite?

A partir del pasado viernes 9 de enero, por disposición oficial, entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas móviles. Una iniciativa de las autoridades que tiene como objetivo combatir los delitos como extorsión o fraude telefónico.

Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, fueron aprobados y emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el lunes 8 de diciembre y establecen que todos los números celulares, sin importar la compañía mediante la cual se obtenga el servicio, deberán estar vinculados a la identidad oficial de una persona física o moral.

Es decir, cada línea móvil, nueva o vieja, de prepago o de pospago, deberá quedar registrada bajo el nombre de una persona o razón social.

Quienes deban acudir a una sucursal para realizar el trámite, o decidan realizarlo de manera electrónica, tendrán hasta el 30 de junio de este año para hacerlo. Una vez terminado el plazo, el 1 de julio de 2026. Aquellas líneas que no se hayan vinculado a ninguna identidad, serán suspendidas temporalmente (hasta que se registren).

¿Dónde realizar el trámite de manera presencial si soy cliente Telcel?

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, Telcel ha aclarado que únicamente necesitas acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes en el territorio nacional.