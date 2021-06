Regresa Carlos Slim a Palacio Nacional para encuentro con AMLO

El empresario Carlos Slim, regresó la tarde de este martes a Palacio Nacional a un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reunión que ocurre una semana después de que acordaron, junto con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, trabajar de manera coordinada para rehabilitar la Línea 12 del Metro, tras el dictamen que señaló deficiencias en su construcción.

Destaca que esta visita del empresario se da a 24 horas de que Florencia Serranía dejó el cargo de directora general del Metro de la capital de la República tras el accidente en la estación Olivos de la Línea 12 la noche del pasado 3 de mayo y que resultó en el fallecimiento de 26 personas.

El pasado miércoles, tras la reunión con Sheinbaum y Slim, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá pleito jurídico con Carlos Slim y las empresas relacionadas con la caída de una trabe de la Línea 12 del Metro, porque, afirmó, hay voluntad de colaborar en rehabilitación una vez que terminen las investigaciones.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que ese fue uno de los temas que se abordó ayer en su reunión con el dueño de Grupo Carso y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde él desempeñó el papel de "conciliador".

"Se va a hacer de común acuerdo con las empresas y hay voluntad de parte de Carlos Slim y de todos, hay voluntad de ayudar y participar, eso lo celebro, no es: vamos al pleito, nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba, se llevaron a cabo verificaciones, yo no tengo la culpa, y además ya me dieron la razón en el juzgado tal o en la instancia del Poder Judicial, y vámonos al litigio".