Regresan a clases prácticas y a laboratorios en universidades de CDMX

Con el semáforo epidemiológico naranja por Covid-19, a partir del lunes 22 de febrero de 2021, las universidades públicas y privadas que se encuentran en la Ciudad de México podrán realizar clases prácticas y en laboratorios, únicamente para estudiantes que estén en espera de cumplirlas para titularse y que pertenezcan a alguna de las áreas de ciencias de la salud.

De acuerdo con el aviso con el que se da a conocer el semáforo epidemiológico de la próxima semana, publicado en la Gaceta Oficial de la capital, los estudiantes deberán usar de manera obligatoria el cubrebocas para el ingreso a las instalaciones y en todo el tiempo de permanencia.

Asimismo, deben mantener distancia de 1.5 metros entre personas y las instituciones deberán colocar filtros sanitarios en el acceso, para la detección de síntomas y toma de temperatura del personal docente y alumnos. No se permitirá la entrada a quienes presenten temperatura mayor a 37.5 grados de temperatura.

Deberán colocar también, en la entrada y en espacios de uso común, dispensadores de gel antibacterial con 70% del alcohol; se debe desinfectar constantemente las áreas de uso común y superficies de contacto dentro de las instalaciones; privilegiar la ventilación natural y de no ser posible, el sistema de ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% del exterior; evitar compartir materiales durante las prácticas; y de ser posible, implementar un sistema de citas para la realización de prácticas.

Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se tomó la decisión de que universidades públicas y privadas con sede en la Ciudad de México puedan reanudar clases prácticas y laboratorios el próximo lunes, luego de que se recibieron llamadas de autoridades de algunas instituciones educativas, pues hay estudiantes de medicina, principalmente, que deben cumplir con estas actividades para titularse.

"Estuvimos recibiendo muchas llamadas de universidades públicas y privadas, de que, para que un médico se pueda recibir, requería poder cubrir esta parte de laboratorios y se está trabajando con ellos para que sea a sana distancia, con todas las medidas sanitarias y se les dé oportunidad para puedan tener su título.

"Lo que necesitamos en este momento son médicos, médicas, y pues es importante, es que puedan cubrir su último proceso para poder tener su título", dijo.

También, a partir de este sábado 20 de febrero, el Hipódromo de las Américas reanuda actividades a puerta cerrada, con un aforo máximo del 30% de su personal, cumpliendo con las medidas específicas de protección a la salud.

"Se permite la actividad, pero no con presencia de personas, solamente son los caballos y los jinetes", dijo Sheinbaum.

Asimismo, a partir del lunes 22 de febrero se permitirá el servicio en interiores de restaurantes, al 20% del aforo, hasta las 19:00 horas; después de ese horario sólo podrán trabajar en exteriores hasta las 22:00 horas.

Para que operen en interiores, Sheinbaum detalló que los establecimientos deben agotar por completo la ocupación en las mesas de exteriores.

También se reanudan, bajo el esquema de citas y riguroso uso de cubrebocas durante toda la permanencia, los archivos históricos, bibliotecas y galerías para venta de arte.