Regresan a clases presenciales en todo Nuevo León

MONTERREY, NL.- Este lunes será posible el regreso a clases presenciales con el cien por ciento de aforo en los colegios privados y públicos de Nuevo León, siempre que cumplan con las condiciones de infraestructura para permitir una distancia de 1.5 metros entre cada alumno y cumplan con todas las medidas y protocolos sanitarios establecidos por las autoridades.

El gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda reconoció que por haber señalado el jueves que los colegios privados tenían autorización para laborar sin restricciones de aforo, mientras los planteles públicos podrían trabajar con el 50 por ciento, se llevó su primer "jalón de orejas", de parte de la titular de Educación, Sofíaleticia Morales Garza.

"El jueves hubo una segregación cuando dijimos privadas cien por ciento, y públicas 50 por ciento; ya tuve mi primer jalón de orejas, me dijo Sofialeticia, no señor, no puede dar un trato diferente, hay suficientes escuelas públicas ya listas, ya dignas, que si cumplen el protocolo también pueden regresar los niños, entonces no hay distinción, es un regreso voluntario, el estado hace todo para tener listos los planteles y quien decide es la familia".

Recalcó, nosotros nos vamos a encargar para que ya mañana regresen los niños, a tener su ciclo escolar, ni un día más de retraso, pero si los padres lo ven agripado, no lo lleven".

Al personal educativo también pidió su apoyo porque el reto será mayúsculo en este regreso a clases.