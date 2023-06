Regresan al lago a pato hallado en Metro Chapultepec

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Luego de que fue detectado que un pato estaba en la entrada de la estación del Metro Chapultepec, personal de la alcaldía Miguel Hidalgo lo rescató y lo regresó al Lago de Chapultepec, a las 21:00 horas de este martes "para que estuviera en su hábitat", explicó Alberto Estrella, responsable de atención de emergencias urbanas de Protección Civil de la demarcación.

Relató que por la noche, se recibió el reporte de que un pato estaba merodeando cerca de la estación de metro Chapultepec:

"Nos hablaron cerca de las ocho y media de la noche, pero, cuando llegamos, nos informaron que se lo habían llevado dos personas (...) posteriormente hicimos contacto con las personas para recoger al pato".

Alberto Estrella indicó que el lugar donde se encontraba el ave no estaba muy lejos del lago donde habita, pues está a 10 minutos caminando.

"Nosotros nos imaginamos que salió por las vallas, ya que allí un pato cabe sin ningún problema, esa es nuestra sospecha (...) la distancia es muy cerca, no tuvo que caminar más de 10 minutos y no tuvo que cruzar ninguna avenida grande, ni muy transitada" explicó.

El responsable de emergencias urbanas indicó que este tipo de sucesos no son raros y constantemente es llamado él y su equipo para atender animales perdidos, heridos o enfermos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

"La mayoría de los llamados son de rescates de animales, la semana pasada igual rescatamos unos pajaritos lesionados. Los llevamos al aviario del parque Lincoln. (...) De todo, perros abandonados, gatos, cacomixtles, incluso serpientes en el panteón" dijo.

El pato estaba feliz tras su paseo: Protección civil en Miguel Hidalgo

El pato fue regresado al Lago de Chapultepec sin mayores complicaciones, y según palabras de Alberto Estrella, "el pato estaba feliz de la vida" y una vez liberado se perdió en la oscuridad del cuerpo de agua.

"Arribando a la ubicación, pensamos que iba a estar un poco agresivo el pato, pero todo lo contrario (...) estaba muy tranquilo y amigable y eso nos ayudó para regresarlo, se dejó cargar sin ningún problema" describió.

Consideró que el pato se salió del Bosque de Chapultepec porque se perdió. "Pues los patos están libres allí, maltrato no tienen, no fue alguna excusa para que se escapara. Tal vez andaba allí paseando fuera del lago y se perdió, y pues siguió caminando hasta que llegó al metro", dijo.